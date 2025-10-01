O nouă ședință a coaliției are loc astăzi, de la ora 14.00. Cseke Attila a venit cu detalii privind scenariile care vor fi discutate astăzi de liderii coaliției. Ministrul Dezvoltării a declarat, miercuri la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării ca liderii politici să nu ajungă la un acord și a vorbit despre efectele negative al amânării acestei reforme. UDMR are vrea să fie disponibilizați mai puțin angajați 7 sau 8% din administrația locală, iar în rest să fie reduse cheltuielile.

„Scenariile sunt cele prezentate și de dumneavoastră. Un scenariu în care ne referim la o reducere de personal pe posturi ocupate, un scenariu referitor la reducerea ccheltuielilor de personal sau bunuri și servicii, respectiv o posibilitate de a le combina într-un fel sau altul pentru a găsi un compromis.

Eu personal sunt nemulțumit de faptul că întreaga discuție, inclusiv în coaliție, se axează pe acest număr de reduceri de posturi, în timp ce pachetul acesta are 50 de pagini, cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale, dar sigur ne-am canalizat discuția la un moment dat doar pe aceste reduceri”, a afirmat Cseke Atilla, întrebat despre scenariile care vor fi discutate astăzi în coaliție, miercuri la Digi24.

„Trebuie reglementată urgent reforma administrației locale”

Ministrul Cseke Attila consideră că a fost de prea multe ori amânată implementarea reformei în administrația locală.

Am văzut mai devreme scenariul președintelui Nicușor Dan ca aceste reduceri de personal să se facă până în 2028. Este o variantă acest lucru, să împingeți această reformă în administrație până la următoarele alegeri?

„Eu personal, cred că dacă cu privire la acest pachet nu se ajunge la un acord în coaliție într-un scurt timp, în câteva săptămâni nu mai mult, atunci împingerea lui încontinuu, ca în fiecare lună să revenim la acest subiect, este dăunător și mesajul lui pe care îl de coaliția. Noi credem, vorbesc de UDMR și de Ministerul Dezvoltării, că prima variantă trebuie trebuie reglementată.

Trebuie reglementată urgent, imediat după acesta și reducerea la administrația centrală, pentru că și acolo avem o birocrație. Sigur, acolo nu avem un sistem, hai să spun atât de bine legiferat ca la administrația locală, dar și acolo reducerea de 20% care este prevăzută în programul de guvernare în cel puțin două locuri, la administrația centrală nu avem un procent într-adevăr în programul de guvernare”, a explicat ministrul UDMR, întrebat despre varianta adusă în discuție de Nicușor Dan careducerile de personal în administrație să fie făcute până în 2028.

UDMR propune soluție de compromis

Cseke Attila a adăugat că UDMR vrea o soluție de compromis când vine vorba de această reformă. Kelemen Hunor a declarat că o variantă este „să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse”.

„În unele părți, sunt supradimensionate, în altele nu sunt. Mecanismul pe care ministerul l-a propus exact asta face. Nu aduce reduceri semnificative de personal acolo unde primăria, primarul a fost un gospodar bun și și-a eficientizat structura de personal, ceea ce înseamnă că la peste 700 de unități administrativ-teritoriale practic nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.402 - 2.500 de unități administrativ-teritoriale și acolo, diferențiat.

Acolo unde organigrama este plină, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal, pentru că se aplică un procent de 30% prin care la final se ajunge la 10% posturi ocupate.

Noi întotdeauna suntem forța politică care încercăm să găsim o soluție de compromis pentru a putea debloca situația și pentru a ajunge la un acord pentru a putea implementa acest pachet. Încă o dată, cel puțin din punctul nostru de vedere, al ministerului de resort, principalei reglementări nu stau în partea de posturi, sunt mult mai multe reforme care sunt prevăzute aici și sunt e păcat de ele ca să nu fie implementate”, a mai explicat ministrul Dezvoltării.

De ce nu e bună amânarea reformei adminstrației locale

Ela mai spus că „se poate ajunge la un acord, dar acordul trebuie să intervină între cele două partenere de coaliție sau cei doi parteneri de coaliție, PNL și PSD, care au păreri destul de divergente”.

„Eu sper că astăzi totuși aceste păreri se apropie și găsim o soluție ca să implementăm. Se amână destul de mult acest pachet și nu cred că este bine pentru coaliție”, a completat Cseke Attila.

Întrebat de ce nu este bine că nu există încă un acord pe acest subiect, ministrul UDMR a răspuns: „Pentru că mesajul prin care anunțăm un pachet, vreau să vă spun că acest pachet a început să fie dezbătut de la începutul lunii iulie”.

„Am avut opt întâlniri publice cu structuri asociative în care am preluat foarte multe idei, foarte multe propuneri ale primăriilor, autorităților locale și după aceste toate întâlniri, după întâlniri grupului de lucru, care este un grup de lucru format din cinci persoane, pe fiecare partid din coaliție, dacă nu se ajunge la un acord pentru a putea implementa acest pachet, sigur că mesajul nu este unul de coerență, dacă vreți, a coaliției pe pe acest pachet. De aceea eu cred că trebuie ajuns la cât mai repede la o soluție. Dacă nu se ajunge la această soluție, atunci trebuie să ne ocupăm de alte pachete sau de alte probleme”, a completat el.

Chestionat ce consecințe vor fi pentru coaliție dacă nu va reuși realizarea acestei reforme, Cseke Attila a replicat: „Noi trebuie să știm următorul lucru pe administrația locală și pe administrația centrală în ce privește bugetarea acestor instituții pe anul acesta și pe anul viitor și respectiv, bugetarea investițiilor suferă într-o o anumită măsură”.

„Sigur că investițiile consumă foarte mult din acest buget, drept pentru care atunci când mai ales ai PNRR care este cu termen de august 2026 și vrei să-l implementezi și vrei să nu trimiți înapoi la Bruxelles niciun ban european, pentru că ele aduc dezvoltare țării și tuturor comunităților, trebuie să creezi mecanisme prin care să elibereze anumite surse financiare ca ele să poată fi folosite pentru implementare acestor proiecte. Despre asta este vorba, despre faptul ca și la autoritățile locale să putem să implementăm cât mai multe proiecte și să aducem acești bani europeni”, a continuat el.

„Coaliția funcționează pe acordul unanim al celor patru președinți. Acesta este textul din protocolul de funcționare a coaliției de guvernare”, a reamintit Cseke Attila.

S-ar putea rupe coaliția, dacă nu există consens?

Întrebat dacă trebuie convins PSD pe acest subiect, Cseke Attila a replicat: „Sau trebuie ajuns la un la o formulă care să fie un compromis”.

„Nu ar fi pentru prima dată când s-ar ajunge la un compromis cu o anumită temă. Până la urmă, faptul că această coaliție formată din patru grupuri parlamentare sau patru forțe parlamentare și grupul minorităților naționale, evident, obligă la un dialog care trebuie să fie constructiv și o predispoziție pentru a face compromis.

Sigur că mandatul guvernului este, în principiu, până în 2028, cel puțin a coaliției de guvernare. Acum, care Guvern și în ce formulă este o altă discuție, dar această coaliție are mandat până în la sfârșitul lui 2028 și programul de guvernare trebuie pus în aplicare. Nu cred că aici avem foarte multe de dezbătut sau de ajuns la compromis”, a mai spus el.

Chestionat dacă s-ar putea rupte coaliția, dacă nu ajung liderii partidelor la un consens pe această reformă, ministrul UDMR a răspuns: „Nu cred că ne putem permite să rupem coaliția indiferent din ce zonă sau din ce parte”.

„Nici măcar pentru un pachet atât de important cum este pachetul de reformă pe administrație locală și centrală, pentru că stabilitatea României, până la urmă, este mai importantă decât faptul că pe un anumit pachet nu ajungem la la o soluție și la un acordare. Încă o dată, accentuez că eu cred că trebuie să ajungem la un acord și trebuie să implementăm”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu