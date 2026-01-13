Live TV

Ministrul Finanţelor: „2026 trebuie să fie anul aderării României la OCDE. Am făcut munca necesară"

INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat marți că Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Am demonstrat că România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre”, susține el. 

Nazare a condus marţi delegaţia României la sesiunea de evaluare în cadrul Comitetului pentru Analiza Economică şi Dezvoltare (EDRC) din cadrul OCDE.

Reuniunea de la Paris a vizat dezbaterea Proiectului de Studiu Economic pentru România 2026.

„Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE. Studiul Economic 2026 va fi unul dintre instrumentele de referinţă pentru ajustarea modelului nostru economic în vederea convergenţei cu standardele Organizaţiei. Am demonstrat că România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre. Evaluarea de astăzi de la Paris reprezintă un pas important pentru alinierea României la standardele globale de guvernanţă, transparenţă şi eficienţă economică, oferind garanţia că economia românească este pe o traiectorie de modernizare”, a subliniat Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al ministerului de resort.

Ministrul Finanţelor a prezentat progresele economice substanţiale şi angajamentul ferm pentru stabilitatea fiscal-bugetară a României, elemente care vor face parte din Proiectul de Studiu. Studiul, care va fi publicat în primăvara acestui an, cuprinde patru capitole, care analizează evoluţiile macroeconomice şi provocările de politică publică, politicile sociale, combaterea efectelor schimbărilor climatice şi dezvoltarea competitivităţii, se menţionează în comunicat.

În perioada următoare, Ministerul Finanţelor va continua dialogul tehnic cu Comitetul pentru Analiza Economică şi Dezvoltare (EDRC).

Delegaţia României la Paris a mai inclus, pe lângă ministrul Finanţelor Alexandru Nazare, şi participare fizică de nivel înalt din cadrul Ministerului Economiei, Mediului, Muncii, din partea Băncii Naţionale a României, precum şi experţi din cadrul instituţiilor implicate în tematica EDRC.

Procesul de aderare a României la OCDE a fost lansat oficial în ianuarie 2022, iar Foaia de Parcurs a României a fost adoptată în iunie 2022, stabilind etapele şi domeniile supuse evaluărilor tehnice.

În prezent, România se află într-o etapă avansată a acestui proces, fiind evaluată în cadrul a 25 de comitete de specialitate ale OCDE, care analizează politicile publice şi cadrul instituţional din domenii-cheie. Evaluările reflectă atât adoptarea cadrului legislativ necesar, cât şi consolidarea capacităţii administrative pentru aplicarea efectivă a standardelor OCDE.

