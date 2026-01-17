Ministrul Finanțelor: Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice din 2026

Ministrul Finanțelor susține că aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul în anii următori și punctează că reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale țării din acest an.

„Aderarea la OCDE - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an şi reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcţiona statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, este un subiect care cred că trebuie abordat mai mult şi mai consistent în spaţiul public”, susține Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Nazare punctează că OCDE înseamnă reguli clare, instituții care funcționează și politici publice bazate pe date şi pe experienţa economiilor dezvoltate, practic, un nou nivel de deschidere şi o nouă etapă de dezvoltare pentru România.

„Aderarea la OCDE nu este doar despre statut, ci despre modul în care guvernăm: cum colectăm mai eficient, cum investim mai bine şi cum construim încredere - atât pentru românii din ţară, cât şi pentru cei care trăiesc şi muncesc în alte state. În ultima perioadă, inclusiv prin discuţiile aplicate de la Paris cu reprezentanţii OCDE, România a făcut paşi concreţi care ne apropie de obiectivul aderării în 2026 şi de consolidarea reformelor asumate", a punctat acesta.

Ministrul susține că beneficiile economice sunt clare, făcând referire la mai multă încredere și investiții mai mari, costuri mai mici de finanțare pentru stat, politici publice mai eficiente și predictibile, o economie mai rezilientă și competitivă și o viață mai bună pentru români.

„România este pe drumul corect, iar aderarea la OCDE va reprezenta un nou moment istoric, cu impact real asupra dezvoltării şi modernizării ţării. Însă dialogul şi negocierea beneficiilor cu marile economii ale lumii nu se câştigă prin declaraţii - ci prin consecvenţă, seriozitate şi rezultate concrete", a subliniat ministrul pe Facebook.

Nicușor Dan: Aderarea la OCDE este susținută și de Opoziție

De asemenea, despre aderarea României la OCDE a vorbit recent și președintele României, care a punctat că procesul de integrare este într-o fază avansată și că eforturile instituționale vor fi menținute pentru finalizarea acestuia în cursul anului 2026.

„Strategică pentru noi rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Au fost deja parcurși pași decisivi, iar efortul interinstituțional pentru finalizarea procesului de aderare în 2026 va fi menținut. Această aderare reprezintă un obiectiv național sprijinit consensual de putere și de opoziție. Alături de procesul de echilibrare bugetară, calitatea de membru OCDE va reprezenta, la sfârșitul anului 2026 - sau la mijlocul anului 2026, un instrument adițional de promovare a economiei românești, o economie puternică, stabilă și care oferă credibilitate investitorilor și creditorilor externi”, a declarat președintele.

Editor : Andreea Rubica