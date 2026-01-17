Live TV

Ministrul Finanțelor: Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice din 2026

Data publicării:
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Nicușor Dan: Aderarea la OCDE este susținută și de Opoziție

Ministrul Finanțelor susține că aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul în anii următori și punctează că reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale țării din acest an.

„Aderarea la OCDE - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României în acest an şi reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcţiona statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, este un subiect care cred că trebuie abordat mai mult şi mai consistent în spaţiul public”, susține Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nazare punctează că OCDE înseamnă reguli clare, instituții care funcționează și politici publice bazate pe date şi pe experienţa economiilor dezvoltate, practic, un nou nivel de deschidere şi o nouă etapă de dezvoltare pentru România.

„Aderarea la OCDE nu este doar despre statut, ci despre modul în care guvernăm: cum colectăm mai eficient, cum investim mai bine şi cum construim încredere - atât pentru românii din ţară, cât şi pentru cei care trăiesc şi muncesc în alte state. În ultima perioadă, inclusiv prin discuţiile aplicate de la Paris cu reprezentanţii OCDE, România a făcut paşi concreţi care ne apropie de obiectivul aderării în 2026 şi de consolidarea reformelor asumate", a punctat acesta.

Ministrul susține că beneficiile economice sunt clare, făcând referire la mai multă încredere și investiții mai mari, costuri mai mici de finanțare pentru stat, politici publice mai eficiente și predictibile, o economie mai rezilientă și competitivă și o viață mai bună pentru români.

„România este pe drumul corect, iar aderarea la OCDE va reprezenta un nou moment istoric, cu impact real asupra dezvoltării şi modernizării ţării. Însă dialogul şi negocierea beneficiilor cu marile economii ale lumii nu se câştigă prin declaraţii - ci prin consecvenţă, seriozitate şi rezultate concrete", a subliniat ministrul pe Facebook.

Nicușor Dan: Aderarea la OCDE este susținută și de Opoziție

De asemenea, despre aderarea României la OCDE a vorbit recent și președintele României, care a punctat că procesul de integrare este într-o fază avansată și că eforturile instituționale vor fi menținute pentru finalizarea acestuia în cursul anului 2026.

„Strategică pentru noi rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Au fost deja parcurși pași decisivi, iar efortul interinstituțional pentru finalizarea procesului de aderare în 2026 va fi menținut. Această aderare reprezintă un obiectiv național sprijinit consensual de putere și de opoziție. Alături de procesul de echilibrare bugetară, calitatea de membru OCDE va reprezenta, la sfârșitul anului 2026 - sau la mijlocul anului 2026, un instrument adițional de promovare a economiei românești, o economie puternică, stabilă și care oferă credibilitate investitorilor și creditorilor externi”, a declarat președintele.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
4
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
5
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
Digi Sport
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vaccin hpv
Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
predoiu
Cătălin Predoiu: Evaluarea Schengen confirmă profilul profesionist al României
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru SAFE: „O oportunitate strategică”. La ce vor fi folosiți banii
Alexandru Munteanu
Premierul Moldovei, acuzat de „trădare” după ce a spus că el ar vota pentru reunificarea cu România
bancnote de euro
Comisia Europeană aprobă planurile de apărare ale opt state membre, prin programul SAFE. Câte miliarde de euro poate primi România
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al...
Ali Khamenei
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul...
orban magyar parlamentul ungar1
Cinci chestiuni cheie despre alegerile din Ungaria, cea mai...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani după boicotul primarilor PSD de la...
Ultimele știri
Donald Trump are un drum în Florida până la Mar-a-Lago care îi poartă numele
Două ore de luptă cu frigul și zăpada: jandarmii au salvat trei persoane pe un drum forestier din Munții Buzăului
Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, temător în legătură cu transferul la Rapid! Giovanni Becali, dezvăluiri de la negocieri...
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Motive pentru care poţi ieşi la pensie mai devreme fără a fi penalizat. Lista actualizată
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...