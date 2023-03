Ministrul Finanţelor: CEC are o lună la dispoziție să depună documentele la ASF pentru a deveni asigurător

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat marţi, că a solicitat CEC să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) documentele necesare pentru a intra pe piața asigurărilor, în contextul scandalului legat de insolvența companiei Euroins.

"Are o lună de zile, am solicitat și ieri (luni n.r.) CEC-ului, are o lună de zile să se autorizeze, să își depună documentele de autorizare la ASF", a declarat ministrul Finanțelor, adăugând că ASF va sprijini banca în acest demers.

"În momentul în care începe procedura de autorizare, din ce am discutat cu preşedintele Nicu Marcu, ASF va da tot concursul ca autorizaţiile, respectând criteriile legale, să vină cât mai rapid şi CEC să vină cât mai rapid în piaţă", a spus ministrul.

Întrebat dacă România riscă o procedură de infringement pentru intervenția în piață, Adrian Câciu a răspuns că primează interesele cetățenilor.

"Nu vreţi să protejăm mai întâi cetăţenii? Eu vreau să văd proiectul şi să ne uităm la concordanţa lui cu legislaţia europeană şi cu modul în care până la urmă corespunde sau nu. Pe de altă parte, este important ca cetăţenii şi companiile să fie protejate de această situaţie", a spus Câciu.

Intrearea CEC și EximBank pe piața asigurărilor a fost cerută și de președintele PSD, Marcel Ciolacu, după scandalul insolvenței Euroins.

"Am vândut toate firmele de asigurări, iar astăzi, când a doua companie intră în insolvenţă, căutăm soluţii şi căutăm în continuare vinovaţi. Avem obligaţia, au obligaţia cei de la CEC, de la EximBank să creeze pârghiile de care au nevoie românii ca statul român să poată interveni eficient pentru români şi pentru companiile româneşti", a declarat Ciolacu săptămâna trecută.

Editor : D.R.