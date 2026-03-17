PNL sesizează CNCD în cazul Câciu. Liberalii cer PSD și conducerii Camerei deputaților să se delimiteze și să-l sancționeze pe deputat

adrian caciu se stramba la o conferinta de presa
Adrian Câciu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Naţional Liberal cere PSD şi conducerii Camerei Deputaţilor să se delimiteze şi să sancţioneze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD, Adrian Câciu. PNL anunță că va sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), potrivit unui comunicat de presă.

„Partidul Naţional Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul şedinţei de astăzi a Comisiei de Buget-Finanţe, faţă de senatoarea PNL Gabriela Horga. De altfel, PNL va sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării”, anunţă PNL în comunciatul citat.

În același document, PNL solicită PSD să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină şi, recent, chiar xenofobă.

„Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic”, subliniază liberalii.

„Reamintim că nu este primul incident de acest tip. După ce a urlat la ministra de externe, ulterior, pe 11 martie, acelaşi deputat a avut ieşiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta «nu înţelege ce înseamnă să fii român» şi că «nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon». PSD a condamnat atunci incidentul şi a anunţat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut”, mai spune PNL.

PNL solicită conducerii Camerei Deputaţilor să aplice sancţiunile prevăzute de regulament, iar PSD să dea dovadă că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale.

Deputatul PSD Adrian Câciu a avut, marţi, o reacţie violentă, în timpul dezbaterilor la proiectul bugetului de stat pe 2026, în comisia de buget finanţe. El a luat-o de mână pe liberala Gabriela Horga, care conducea şedinţa şi a început să ţipe la ea şi să dea cu pumnul în masă.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
apa
3
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Te-ar putea interesa și:
ciucu-baluta sedinta pmb foto facebook ciucu
Ciprian Ciucu, întâlnire cu Daniel Băluță. Despre ce au vorbit cei doi primari: „Se pare că ne-am compatibilizat”
Screenshot 2026-03-17 at 12.42.09
PSD a obținut ajutoare pentru pensionarii militari cu votul AUR, dar a pierdut sprijinul Opoziției când a fost vorba de SRI
raluca-turcan_INQUAM_Photos_Ovidiu-Dumitru_Matiu-1536x1024
Raluca Turcan îi cere lui Adrian Câciu să-i prezinte scuze urgent liberalei Gabriela Horga și face comparații cu violența domestică
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal spune care este scenariul „inacceptabil” pentru Bolojan
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Germany: Iranian opposition rally held in Berlin
Amenințări, șantaj și intimidare. Spionii iranieni îi iau la țintă pe...
Screenshot 2026-03-17 at 16.58.44
„Dacă țipați nu vă crește bărbăția”. Atacuri în rafală la adresa...
memorial victime asediu sarajevo bosnia
Noi detalii în cazul vânătorii de oameni din Sarajevo: ce „trofee” ar...
Ultimele știri
Când s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul. Anunțul lui Donald Trump
Viktor Orban pune presiune pe Ucraina: „Dacă nu primim petrol, nu primiți bani”. Ce spune Zelenski
Precizările lui Rogobete despre examenul de rezidențiat din 2026
Citește mai multe
