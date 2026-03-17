PNL sesizează CNCD în cazul Câciu. Liberalii cer PSD și conducerii Camerei deputaților să se delimiteze și să-l sancționeze pe deputat

Partidul Naţional Liberal cere PSD şi conducerii Camerei Deputaţilor să se delimiteze şi să sancţioneze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD, Adrian Câciu. PNL anunță că va sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), potrivit unui comunicat de presă.

„Partidul Naţional Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul şedinţei de astăzi a Comisiei de Buget-Finanţe, faţă de senatoarea PNL Gabriela Horga. De altfel, PNL va sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării”, anunţă PNL în comunciatul citat.



În același document, PNL solicită PSD să se delimiteze ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină şi, recent, chiar xenofobă.



„Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic”, subliniază liberalii.



„Reamintim că nu este primul incident de acest tip. După ce a urlat la ministra de externe, ulterior, pe 11 martie, acelaşi deputat a avut ieşiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta «nu înţelege ce înseamnă să fii român» şi că «nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon». PSD a condamnat atunci incidentul şi a anunţat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut”, mai spune PNL.



PNL solicită conducerii Camerei Deputaţilor să aplice sancţiunile prevăzute de regulament, iar PSD să dea dovadă că angajamentele publice asumate nu rămân vorbe goale.



Deputatul PSD Adrian Câciu a avut, marţi, o reacţie violentă, în timpul dezbaterilor la proiectul bugetului de stat pe 2026, în comisia de buget finanţe. El a luat-o de mână pe liberala Gabriela Horga, care conducea şedinţa şi a început să ţipe la ea şi să dea cu pumnul în masă.

