Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, marți, înaintea ședinței din Parlament pentru asumarea răspunderii de către Guvern pe proiectul privind pensiile magistraților, că o lege care poate fi privită inoportună de magistratură nu este neapărat o lege neconstituțională.

„Sunt chestiuni care au o legătură dar în același timp și o diferență specifică. Avizul CSM este o evaluare pe care magistratura o face cu privire la aceste modificări care vor avea impactul asupra statutului fiecărui judecător și procuror. O lege care poate fi privită inoportună de magistratură nu este neapărat o lege neconstituțională. Însă, din perspectiva Înaltei Curți, dacă dânșii consideră că au identificat niște critici de constituționalitate, atunci pot activa acest mecanism și pot face sesizarea către CCR.

Apreciez că CSM a formulat un aviz mult mai repede decât intervalul de 30 de zile în privința naturii căruia exista deja un reper fixat de CCR, pentru că în acest context există o posibilitate de a fi obținuți banii europeni”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției, pentru Digi24.

Guvernul își asumă, marți, în fața Parlamentului, răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut, iar de el depind 231 de milioane de euro. Există și posibilitatea unui nou atac la Curtea Constituțională, care poate să amâne și mai mult modificările promise. De data aceasta însă se va putea intra și pe conținutul legii. Magistrații ar urma să aibă o pensie de maximum 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va crește la 15 ani pentru pensionare.

