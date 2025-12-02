Live TV

Exclusiv Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca inoportună de magistratură nu este neapărat neconstituțională

Data actualizării: Data publicării:
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Curtea Constituțională a României. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, marți, înaintea ședinței din Parlament pentru asumarea răspunderii de către Guvern pe proiectul privind pensiile magistraților, că o lege care poate fi privită inoportună de magistratură nu este neapărat o lege neconstituțională.

„Sunt chestiuni care au o legătură dar în același timp și o diferență specifică. Avizul CSM este o evaluare pe care magistratura o face cu privire la aceste modificări care vor avea impactul asupra statutului fiecărui judecător și procuror. O lege care poate fi privită inoportună de magistratură nu este neapărat o lege neconstituțională. Însă, din perspectiva Înaltei Curți, dacă dânșii consideră că au identificat niște critici de constituționalitate, atunci pot activa acest mecanism și pot face sesizarea către CCR. 

Apreciez că CSM a formulat un aviz mult mai repede decât intervalul de 30 de zile în privința naturii căruia exista deja un reper fixat de CCR, pentru că în acest context există o posibilitate de a fi obținuți banii europeni”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției, pentru Digi24.

Guvernul își asumă, marți, în fața Parlamentului, răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut, iar de el depind 231 de milioane de euro. Există și posibilitatea unui nou atac la Curtea Constituțională, care poate să amâne și mai mult modificările promise. De data aceasta însă se va putea intra și pe conținutul legii. Magistrații ar urma să aibă o pensie de maximum 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va crește la 15 ani pentru pensionare.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
IMG_0809
Angajații Parlamentului protestează din nou, nemulțumiți de salarii. Țipete și huiduieli la sosirea premierului Ilie Bolojan
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să meargă la Curtea Constituțională este mare
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată aleasă pe listele AUR cerea o pensie mai mare pentru magistrați
2025-06-23-8331
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile magistraților. Forma finală a proiectului, adoptată fără amendamente
anaf-1-1536x1024
ANAF pregătește o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. „Vom transparentiza absolut tot procesul”
Recomandările redacţiei
brazi
Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția...
foc de artilerie în Ucraina
Bătălia de la Pokrovsk, faza pe revendicare. Miza uriașă a singurei...
Ultimele știri
Reacția sarcastică a Mariei Zaharova după ce Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE a fost reținută
Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”
Rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,408 miliarde euro la finalul lunii noiembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Fanii se tem că Ed Sheeran dă indicii că mariajul lui ar fi în pericol. Noile piese abundă în versuri despre...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...