Mircea Abrudean (PNL): „Alegerile din Capitală ar trebui făcute cât mai repede”. Ce spune de un candidat comun al Coaliției

Președintele Senatului Mircea Abrudean (PNL) a declarat sâmbătă 4 octombrie, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate „cât mai repede”. Liberalul a vorbit apoi și despre scenariul unui candidat comun al Coaliției pentru București, în contextul în care PSD, PNL și USR au potențiali candidați cu procente apropiate în sondajele de opinie.

Întrebat despre respectarea legii care stabilește data alegerilor pentru Primăria Locală, Mircea Abrudean a declarat, într-un interviu pentru emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că nu este pentru prima dată când această prevedere este încălcată.

„Cam de fiecare dată s-a întâmplat asta. Sigur că nu vorbim de Primăria Capitalei ţării, pentru că n-a mai fost această situaţie. Au fost de-a lungul timpului comune, oraşe, inclusiv Consilii Judeţene. Termenul de 90 de zile (prevăzut de lege pentru organizarea alegerilor parţiale - n.r.) nu e un termen neapărat de decădere. Sigur că el ar fi bine să fie respectat, dar nu s-a întâmplat niciodată. Eu cred că va trebui luată o decizie foarte curând aici. Eu sunt de părere că alegerile ar trebui făcute cât mai repede, pentru că e vorba de Capitala ţării, încă o dată. E normal totuşi ca a doua cea mai legitimă persoană din România, din perspectiva votului, să poată să fie aleasă într-un termen cât mai scurt. Sigur că sunt discuţii în interiorul coaliţiei”, a afirmat președintele Senatului.

Liberalul a mai explicat apoi că partidul are mai multe variante de candidat pentru Primăria Capitalei. În ce privește scenariul unui candidat comun cu USR sau al Coaliției, Abrudean s-a arătat sceptic.

„Din perspectiva PNL, sigur că avem mai multe variante. Ciprian Ciucu era foarte bine cotat în sondajele recente, cel mai bine. Este şi Stelian Bujduveanu, care evident trebuie luat în considerare. Dar, până la urmă, măsurătorile vor spune care stă cel mai bine. Momentan stă Ciprian Ciucu, evident. Colegii de coaliţie au varianta cu domnul Drulă. PSD, sigur, are varianta cu domnul Băluţă. E greu să armonizezi. (...) Cred că va fi greu să avem un candidat comun al coaliţiei în situaţia în care ne aflăm. Mi-aş dori să existe un astfel de candidat. Nu ştiu dacă vom ajunge în această situaţie şi vom vedea ce decizie va lua partidul. Orice este posibil, până la urmă. Repet, şi varianta unei candidaturi separate, fiecare cu candidatul propriu”, a declarat Mircea Abrudean.

În ce privește data alegerilor, președintele Senatului a notat că „din punctul meu de vedere, eu cred că alegerile ar trebui să aibă loc cât mai repede. Aşa este normal şi e vorba de respect faţă de cetăţenii Capitalei care trebuie să-şi aleagă un primar, pe cine consideră ei, cât mai rapid”.



Premierul Ilie Bolojan susţine, la rândul său, că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei ar trebui organizate în toamna acestui an, dar decizia politică e blocată pentru că există „abordări diferite” în coaliţia de guvernare. „Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate”, susţine Ilie Bolojan, care anunţă că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în interiorul coaliţie: fie vor fi organizate alegeri în luna noiembrie, aşa cum insistă USR, fie în primăvara anului viitor, cerinţa PSD.



USR insistă ca alegerile pentru funcţia de primar general să fie organizate în luna noiembrie. Partidul a anunţat deja candidatul: fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. De partea cealaltă, PSD îşi doreşte ca scrutinul să aibă loc în primăvara anului viitor, în condiţiile în care partidul trebuie să organizeze în această toamnă Congresul pentru alegerea unui preşedinte cu puteri depline. Sorin Grindeanu este preşedinte interimar în acest moment. Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, e cotat cu prima şansă pentru Primăria Capitalei în cazul în care PNL şi USR merg cu candidaţi separaţi şi îşi împart voturile. Liberalii, prin vocea premierului Bolojan, susţin varianta USR - alegeri în luna noiembrie. În schimb, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat public că ar fi mai potrivit pentru coaliţie ca alegerile să aibă loc în primăvara anului 2026, pentru a evita tensiunile actuale din societate. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este liberalul cel mai bine plasat în sondajele de opinie pe Bucureşti.

Editor : I.B.