Video Anunțul lui Bolojan privind alegerile din București. Când ar putea avea loc și care este pericolul de a „tensiona situaţia în coaliție”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că alegerile ar trebui organizate cât mai repede în Capitală, dar a subliniat că, în lipsa unui acord pe acest subiect, s-ar tensiona şi mai multsituaţia din coaliţia de guvernare.

Întrebat dacă săptămâna viitoare ar putea fi adoptată o hotărâre de guvern privind organizarea alegerilor, Bolojan a declarat că acest lucru se va întâmpla doar în cazul în care se va ajunge la un punct de vedere comun în coaliţie.

Dacă se va decide această situaţie, se va da (n.r. hotărâre de guvern). Aşteptăm să se ajungă la o poziţie comună pe această problemă, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Victoria.

În cazul în care nu se ajunge la un acord privind data alegerilor, a forţa lucrurile n-ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie, a apreciat prim-ministrul.

Cred că este bine ca în afara problemelor pe care le avem, legat de susţinerea unor astfel de proiecte mari, din care unele nu sunt populare, (...) dacă se mai introduce şi un factor suplimentar de tensiune, există riscul ca lucrurile să se complice şi mai mult. Din punctul acesta de vedere, chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în aşa fel încât să fim în spiritul legii şi să avem un primar cu un mandat stabil în Capitală - pentru că întotdeauna un interimar, indiferent unde este el, nu are autoritatea unui primar care are zeci de mii sau sute de mii de voturi, în cazul Bucureştiului, în spate - dar aici, v-am spus, e o problemă de realitate politică şi dacă nu se va ajunge la un acord, a forţa lucrurile n-ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie, ceea ce nu cred că ar fi bine, a afirmat Bolojan.

