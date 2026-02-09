Mircea Abrudean, semnal pentru Coaliție: „Moțiunile Opoziției trebuie respinse. Cine alege să voteze se aliniază cu AUR”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis că parlamentarii partidelor din Coaliția de guvernare trebuie să respingă cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție pentru a demonstra „solidaritate cu Guvernul”.

„Astăzi, în Senatul României, toate cele trei moțiuni simple depuse de opoziție trebuie respinse fără echivoc.

Partidele coaliției au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, așa cum este firesc într-o majoritate politică și de guvernare responsabilă. Stabilitatea și coerența actului de guvernare depind de această unitate”, a scris Mircea Abrudean, luni, pe Facebook.

Președintele Senatului susține că aleșii care votează vreuna dintre cele trei moțiuni se aliniază cu agenda AUR:

„Orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moțiuni ar transmite, în fapt, un semnal politic clar: acela al alinierii la agenda AUR și al acceptării unei relații de vasalitate politică față de acest partid. România are nevoie de responsabilitate, nu de jocuri politice care subminează majoritatea și stabilitatea guvernării”.

Coaliția de guvernare se află în fața primului test al stabilității din acest an, după ce parlamentarii Opoziției au depus trei moțiuni simple la adresa membrilor Executivului. Sunt contestați ministrul Apărării, dar și Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației. Semnatarii moțiunilor critică, de asemenea, și decizia privind acordul UE-Mercosur.

Cele trei moțiuni vor fi dezbătute și votate astăzi, de la ora 16:00, în Senatul României.

Editor : A.G.