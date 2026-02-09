Live TV

Video Trei moțiuni simple într-o singură zi: ce miniștri sunt contestați de opoziție

Data publicării:
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Plenul Senatului României Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Opoziția își reia seria moțiunilor simple. Astăzi sunt trei astfel de inițiative pe ordinea de zi a Senatului. Sunt contestați miniștrii Apărării și de Externe, alături de Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației.

Senatorii vor vota astăzi nu mai puțin de trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan. Printre cei contestați de opoziție este și premierul Ilie Bolojan, însă din postura de ministru interimar al Educației. Opoziția este nemulțumită de tăierile din Educație, dar și de faptul că până în acest moment nu există un ministru care să se ocupe de acest portofoliu, potrivit jurnalistei Digi24 Rebeca Manea.

De asemenea, printre măsurile contestate de opoziție este și poziționarea României în ceea ce privește acordul cu Mercosur. Sunt nemulțumiți cei din opoziție de faptul că România este de acord cu această propunere a Uniunii Europene de a colabora cu țările din America Latină și spun că ar afecta interesele fermierilor români.

Este depusă o moțiune și pe numele lui Radu Miruță, din poziția de ministru al Apărării. Cei din opoziție sunt nemulțumiți de declarația acestuia prin care spunea că România s-ar putea implica militar în Groenlanda, o declarație despre care ministrul spune că este scoasă din context și că este o manipulare a opoziției.

Aceste moțiuni nu atrag după sine demiterea miniștrilor și nici retragerea măsurii sau a poziționării susținute de Guvern în ceea ce privește acordul MERCOSUR, însă dacă va trece una sau mai multe dintre acestea, este un vot de blam pe care îl dă opoziția și un mesaj politic. Moțiunile sunt dezbătute astăzi, de la ora 16:00.

