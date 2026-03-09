Mircea Abrudean subliniază că PNL îl susține pe deplin pe Ilie Bolojan, iar PSD nu decide ce fac liberalii cu premierul

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu crede că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, pentru că e altă bucătărie internă, aşa cum nici liberalii nu stabilesc ce face PSD cu consultările interne pe care le au. El a dat asigurări că PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare şi pe Ilie Bolojan.

„Atacurile din partea social-democraţilor sunt una. Eu cred că fiecare a trebuit să-şi vadă de partidul lui, ca idee. Deci nu văd aici niciun fel de problemă, în afară de declaraţii politice care sunt poate prea zgomotoase pentru situaţia în care ne aflăm acum. Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, e altă bucătărie internă, aşa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultările interne pe care le au. E treaba fiecăruia din coaliţie”, a spus preşedintele Senatului, întrebat despre afirmaţiile celor de la PSD cu privire la o schimbare din funcţie a premierului Ilie Bolojan, notează News.ro.

El a precizat că premierul Ilie Bolojan tocmai a obţinut un vot de încredere, în partid, acum vreo trei săptămâni sau maximum o lună.

„Deci nu văd pentru ce l-ar mai cere încă o data, pentru că a fost categoric acel vot de încredere. 47 pentru şi 3, cred, împotrivă. Nu s-a schimbat nimic de atunci. În continuare, PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare, pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Deci mergem înainte”, a precizat el.

