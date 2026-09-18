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Miruţă: „PSD, vrei să joci cu PNL-USR-UDMR, sau cu AUR? Ori anticipate?” Ministrul atenţionează PSD să nu „înceapă jocurile politice”

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radu miruta face declaratii
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis, vineri, că România are un premier desemnat care are şanse reale să treacă de votul Parlamentului şi atenţionează PSD să nu „înceapă jocurile politice”. „PSD trebuie să-şi păstreze apelul la raţiune de până ieri, nu să înceapă jocurile politice. (...) PSD, vrei să joci cu PNL-USR-UDMR, sau cu AUR? Ori anticipate?”, se arată în mesajul postat de Radu Miruţă.

„Avem un premier desemnat care are şanse reale să treacă de votul Parlamentului. PSD trebuie să-şi păstreze apelul la raţiune de până ieri, nu să înceapă jocurile politice. România nu are nevoie de principii invocate doar atunci când convin PSD. Noi am propus rotativa. PSD a acceptat-o. Ei au vrut să fie primii, noi am vrut acelaşi lucru. Preşedintele a decis. Iar PSD nu poate desconsidera această decizie fiindcă rămâne fără argumente”, spune Radu Miruţă într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării propune actualizarea programului de guvernare, votarea cabinetului Mureşan şi deblocarea situaţiei.

„Actualizăm programul de guvernare, votăm cabinetul săptămâna viitoare şi deblocăm situaţia. De când «deblocarea» poate însemna doar să obţină PSD tot ceea ce îşi doreşte?”, afirmă Miruţă.

Potrivit ministrului, până la următoarele alegeri parlamentare, mai sunt 827 de zile, iar ca număr de parlamentari, între cele două blocuri USR-PNL-UDMR-Minorităţi reprezintă aproximativ 60%, iar PSD aproximativ 40%.

„Tradus în zile: 500 pentru Mureşan şi 300 pentru PSD. Sigur că putem negocia variaţii. Suntem partide politice, nu calculatoare. Dar negocierea se face pe argumente, nu pe ambiţii şi jocuri de partid. PSD, vrei să joci cu PNL-USR-UDMR, sau cu AUR? Ori anticipate?”, încheie Radu Miruţă.

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Nicușor Dan a anunțat că îl va desemna oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru pe parcursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie, urmând ca documentul să apară în Monitorul Oficial la începutul zilei de luni, 21 septembrie. „E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”, a transmis șeful statului.

Siegfried Mureșan a anunțat vineri că s-a „apucat de lucru” deja, postând pe rețelele sociale o poză în care apare alături de lideri ai partidelor care îl susțin - PNL, USR, UDMR. El anunță că va face primele declarații de presă în cursul zilei de vineri, la ora 13:00.  

Editor : A.P.

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