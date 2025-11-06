Live TV

Exclusiv Moșteanu, despre sistemul anti-dronă Merops primit de la americani: „Îl testăm de două săptămâni. În Ucraina e folosit cu succes”

Data publicării:
Ionuț Moșteanu.
Ionuț Moșteanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că România testează sistemul anti-dronă Merops de aproximativ două săptămâni, urmând să fie integrat în planurile operaționale ale NATO.  El precizează că acest sistem primit de la americani este folosit cu succes în Ucraina.

 

„E în România de ceva vreme, de vreo două săptămâni, îl testăm și urmează să fie integrat în sistemele operaționale și în planurile operaționale. Am anunțat și săptămâna trecută, miercuri, când s-a vorbit despre retragerea americanilor, că avem acest sistem. Iată că relația cu americanii funcționează, e foarte în regulă. Chiar dânșii ne-au dat acest sistem foarte bun, testat cu succes în Ucraina. Urmează să mai lucrăm împreună cu dânșii pentru a-l conecta, ca să spun așa, la celelalte sisteme ale noastre și al băga în planurile operaționale”, a spus Moșteanu.

Ministrul a explicat că testele  care se fac în România și Polonia sunt de integrare cu sistemele de comandă și control NATO.

„De asta îl avem, ca să îl folosim. Diferența e că în Ucraina aceste sisteme nu sunt interconectate și în comandă NATO. Aici la noi suntem o țară NATO și sunt un pic mai multe rigori din pentru ăsta. Despre asta. În Ucraina este folosit echipamentul cu foarte mult succes. Testele care se fac la noi și în Polonia sunt, cum spuneam, de integrare cu sistemele de comandă și control NATO”, spune el.

„Deocamdată este un sistem și apoi suntem în discuții. Vedem cum funcționează, cum reușim să-l integrăm cu sistemele NATO și cum le putem folosi. Evident, e nevoie, când vorbim de apărare antiaeriană și împotriva dronelor, de cât mai multe sisteme, cât mai multe disponibile, cât mai multe ne putem permite”, adaugă el, întrebat dacă România va primi mai multe sisteme Merops.

Moșteanu dă asigurări că relațiile cu SUA sunt foarte bune, după redimensionarea trupelor americane în țara noastră.

„Sistemul este de la partenerii americani, sunt lucruri care se fac în structuri NATO și în comandă NATO și echipamente care vin pe filieră NATO. Avem un parteneriat bilateral foarte bun. Acest partener strategic și relațiile bilaterale pe care le avem cu Statele Unite, colaborarea cu armata Statelor Unite și acest echipament vine de la Statele Unite”, a mai spus el. 

Sistemul american Merops, format din complexe compacte care pot fi transportate într-o camionetă de dimensiuni medii, este deja instalat în Polonia și România.

Merops este capabilă să identifice dronele și să le doboare, folosind inteligența artificială pentru navigare în cazul interferențelor cu comunicațiile satelitare și electronice.

Sistemul Merops a fost ales deoarece a fost utilizat cu succes în Ucraina. Dacă ceva nu funcționează acolo, atunci „probabil că nu merită achiziționat”, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowen, adjunctul șefului de stat major al Comandamentului Terestru al NATO, pentru Associated Press. 

Potrivit acestuia, Merops oferă comandanților „un anumit timp pentru a evalua amenințarea și a lua o decizie – să tragă sau să nu tragă”. Poate fi utilizat pentru protejarea atât a obiectivelor critice de infrastructură, cum ar fi aeroporturile, cât și a unităților militare care se deplasează în zona de luptă.

