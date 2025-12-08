Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, citită în Parlament. O deputată care a semnat demersul a participat la Congresul PSD

Reprezentanții Opoziției au citit luni, în Parlament, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului, votul fiind programat pentru data de 15 decembrie. Susținută oficial de 118 parlamentari, moțiunea a fost semnată de o deputată neafiliată, care în urmă cu o lună era invitată la Congresul PSD.

Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”. Inițiatorii aduc critici doar la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului, pe care îl numesc „progresist” de cel puțin 12 ori în textul moțiunii, cât și la adresa ministrei Mediului (USR).

Moțiunea a fost citită luni, în plenul Parlamentului, de către senatorul Ninel Peia, iar dezbaterile și votul vor avea loc peste o săptămână, în data de 15 decembrie.

Reprezentanții grupului PACE au făcut apel la social-democrați să voteze inițiativa, pentru a scăpa de progresiștii de la guvernare, așa cum au „scăpat” de termenul progresist din statutul PSD. „Am venit să facem un cadou domnului președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să îi ofer cadou o moțiune de cenzură, ca să scăpăm de progresiștii de la guvernare, așa cum a scăpat și PSD de termenul progresist din statut”, a declarat senatorul Ninel Peia în momentul în care a înregistrat moțiunea.

Victor Ponta a semnat moțiunea, deși figurează tot în grupul PSD

Demersul Opoziției a fost semnat, în total, de 118 parlamentari, în special de la AUR și neafiliați, proveniți din rândurile SOS România și POT. Pe lista semnatarilor se numără și Victor Ponta, care s-a suspendat din PSD, dar care figurează în continuare în grupul parlamentar al social-democraților. Acesta chiar s-a fotografiat în timp ce semna moțiunea și a postat pe Facebook următorul mesaj:

„Este o inițiativă pe care am gândit-o împreună, parlamentarii neafiliați, și prin care, în mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR! Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri”.

Sursa foto: Facebook/ Victor Ponta

Deputata neafiliată care a semnat moțiunea, prezentă la Congresul PSD

În fotografia de mai sus, alături de Victor Ponta apare și deputata neafiliată Mariana Vârgă, plecată în luna iunie din rândurile SOS România, partidul Dianei Șoșoacă. Aceasta figurează pe lista aleșilor care au semnat moțiunea împotriva Guvernului, însă Digi24.ro a surprins-o participând și la Congresul PSD din luna noiembrie.

Diana Vârgă a intrat în sala de Congres alături de deputatul Dorin Popa, înscris recent în PSD, după ce inițial fusese ales pe listele POT (Digi24.ro a scris pe larg, AICI, despre deputații aleși pe valul „suveranist” care s-au înscris în PSD apoi). Deputata a refuzat să ofere explicații cu privire la prezența sa la evenimentul social-democraților, însă deputatul Popa ne-a declarat, scurt, că a fost invitată.

„Este independentă acum și e invitată la Congres”, a declarat Dorin Popa.

Pentru a trece moțiunea, Opoziția are nevoie de voturi din rândul parlamentarilor Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Ilie Bolojan susține că moțiunea de cenzură va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. „Mă bazez că avem responsabilitate”, a declarat premierul.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus ca parlamentarii social-democrați să susțină demersul Opoziției.

