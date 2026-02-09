Live TV

Video Moțiunea Opoziției privind acordul cu Mercosur, respinsă. Aleșii au vorbit despre banane și marțieni de la tribuna Senatului

Data publicării:
BUCURESTI - SENAT - PACE - DECLARATII - 9 FEB 2026
Grupul parlamentar PACE a adus banane la ședința de plen a Senatului. Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Grevă japoneză la Senat PSD, atac la Bolojan: „Dacă nu vă place Coaliția, căutați-vă alta!”

A fost circ la moțiunea simplă depusă de peste 40 de aleși ai Opoziției și care critică politica promovată de Guvernul României în privința acordului UE-Mercosur. Unii senatori au anunțat că intră în grevă japoneză, alții au adus banane la tribuna Senatului, iar alții au vorbit despre marțieni. În final, demersul a fost respins la vot.

Moțiunea care vizează acordul UE-Mercosur a fost respinsă. Doar 38 de parlamentari au votat „pentru” adoptarea moțiunii, în timp ce 52 de senatori s-au opus, iar 25 s-au abținut.

Senatorii grupului PACE - Întâi România au venit la ședință cu banane, dar și cu un catalog pentru a le acorda note miniștrilor. În timpul dezbaterilor, senatorul Clement Sava, afiliat grupului PACE, a transmis, ironic, că acordul Mercosur „a fost adoptat de marțieni”.

„Pentru asta falimentăm noi economia României, ca să primim banane, de altfel foarte scumpe. Le recomand totuși celor de la USR să le consume. Poate vor reuși să treacă în catalog și cu alte note decât cele de repetenție. (...) Probabil că ministrul Țoiu lipsește pentru că nu are nicio responsabilitate. Mercosur a fost adoptat de marțieni, care au fugit cu satelitul domnului Miruță tocmai în Groenlanda, să apere ghețarul omenirii”, a declarat senatorul.

„Acest catalog este al Parlamentului României și al poporului român. Am trecut toți miniștrii și vicepremierii. O să le dăm note. Până acum, nimeni nu a trecut clasa. Nota 3 — nici măcar 4 nu ne-a lăsat inima să dăm”, a spus Dorin Silviu Petrea, senator al grupului PACE - Întâi România, înaintea ședinței, arătând catalogul pe care l-au adus la plen.

BUCURESTI - SENAT - DECLARATIE GRUP PARLAMENTAR PACE - 9 FEB 202
Grupul parlamentar PACE a făcut declaratii in fata Senatului, 9 februarie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea
 

Semnatarii moțiunii au acuzat faptul că „viitorul economic al țării este vândut pe promisiuni de sinergie globală, în timp ce pilonii suveranității noastre, hrana și industria, sunt aruncați într-o competiție asimetrică și distructivă”. 

Premierul Ilie Bolojan a respins acuzațiile, spunând că moțiunea Opoziției pleacă de la „premise false”. „Prima, că decizia ar fi fost luată în clandestinitate. A doua, că această decizie legată de Mercosur ar fi în defavoarea României. (...) Întreaga construcție a textului moțiunii lasă impresia că semnatarii au aflat despre acest acord abia în momentul în care Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor. Realitatea este însă că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, se află în negociere încă dinainte ca România să devină membru al Uniunii Europene. (...) Vorbim, așadar, despre un proces început cu ani în urmă. Nimeni nu a fost atunci îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public dacă este bine sau rău, dacă acest tratat ajută sau încurcă România”, a declarat șeful Executivului. 

În apărarea Guvernului a luat cuvântul și ministrul Economiei, Irineu Darău.  „Astăzi ați redactat trei texte foarte precare. Ați reușit performanța ca, în cazul Mercosur, să scrieți aceste pagini folosind doar șapte cuvinte despre agricultori. Nu înțeleg cum a fost posibil acest lucru și nu înțeleg cum puteți descrie Mercosur ca fiind un dezavantaj net pentru industrie, acolo unde, în realitate, există și avantaje. Sunt sigur că un text realizat chiar și cu ajutorul ChatGPT ar fi fost mai bine structurat”, a spus acesta, de la tribuna Senatului. 

Grevă japoneză la Senat

Senatorul Dorin Silviu Petrea a anunțat grevă japoneză și a criticat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru că se afla în sală, deși Senatul i-a retras sprijinul, după ce la finalul anului trecut moțiunea depusă de AUR împotriva acesteia a trecut. 

„Avem în sală un ministru al Guvernului Bolojan care a primit un vot de blam din partea noastră. Pentru asta facem grevă japoneză. Domnule chestor, să scoateți din sală ministrul care a primit vot de blam. E o sfidare!”, a declarat acesta. 

Șirul criticilor a fost continuat și din partea PSD. Senatorul Daniel Zamfir a transmis că „bunul simț politic ar fi cerut să nu fie în sală atât timp cât există o instituție, Senatul României, care ți-a retras încrederea”.

BUCURESTI - SENAT - DEZBATERE MOTIUNE - 9 FEB 2026
Dezbaterea şi votul asupra moţiunilor simple, iniţiate de senatorii Opoziției, 9 februarie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea

PSD, atac la Bolojan: „Dacă nu vă place Coaliția, căutați-vă alta!”

Zamfir a avut și un atac la adresa lui Ilie Bolojan. 

„Dacă nu vă place această coaliție, dacă nu respectați Parlamentul care v-a învestit și dacă nu vă respectați partenerii de coaliție, atunci, domnule prim-ministru, căutați-vă o altă coaliție împreună cu cei de la USR.  Și să vă fie clar un lucru, domnule prim-ministru: cu tot respectul, atunci când luați decizii de unul singur, să nu vă așteptați la susținerea noastră”, a declarat Daniel Zamfir.

Editor : A.G.

