Moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei a fost respinsă
Data publicării:
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, a fost respinsă luni de plenul Camerei Deputaţilor.
S-au înregistrat 88 de voturi „pentru”, 193 „împotrivă” şi şapte abţineri. Un deputat nu a votat, potrivit Agerpres.
Grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaţilor a depus miercurea trecută, în plen, moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei.