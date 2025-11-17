Moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei a fost respinsă

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, a fost respinsă luni de plenul Camerei Deputaţilor.

S-au înregistrat 88 de voturi „pentru”, 193 „împotrivă” şi şapte abţineri. Un deputat nu a votat, potrivit Agerpres.

Grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaţilor a depus miercurea trecută, în plen, moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei.

Editor : B.P.