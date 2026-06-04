Motreanu (PNL): Tomac „este un om politic înainte de a fi un tehnocrat”. Nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi premier

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, spune că un premier ar trebui să se bucure de încredere publică susţinută şi să aibă o legitimitate tehnică, iar Eugen Tomac, nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru această funcție, nu îndeplineşte niciuna dintre condiţii.

„Aici este o curiozitate. Vorbim de un guvern tehnocrat cu un posibil premier care este preşedinte de partid neparlamentar. Din punctul meu de vedere, un premier ar trebui să se bucure, pe de-o parte, de încredere publică susţinută. Pe de altă parte, ar trebui să aibă o legitimitate tehnică. Din punctul meu de vedere, Eugen Tomac nu îndeplineşte niciuna din cele două condiţii”, a declarat Dan Motreanu la Podcasturile Cotidianul, potrivit News.ro.

Secretarul general al PNL a punctat faptul Tomac „este un om politic înainte de a fi un tehnocrat”.

În ceea ce priveşte comportamentul PNL în opoziţie, Dan Motreanu a dat asigurări că partidul va face loyal opposition – adică opoziţie care este pe argumente şi care va servi întotdeauna interesul naţional.

Secretarul general a subliniat că nu se mai pune problema conclucrării cu PSD.

Despre perspectiva sprijinului echipei lui Tomac la votul din Parlament, secretarul general al PNL a fost tranşant: „Ar fi un cec în alb pe care l-aş da unui guvern fără nicio garanţie că acel program de guvernare s-ar duce la bun sfârşit”.

Editor : M.B.