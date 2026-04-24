Rogobete lansează acuzații grave: Chimioterapice furate de la Institutul Oncologic şi duse la spitalele private

Data publicării:
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus că un raport al Curţii de Conturi arată că erau furate chimioterapice de la Institutul Oncologic Bucureşti şi duse la spitalele private unde lucrau „nişte doctori”. Rogobete a adăugat că sunt facturi intrate în spital, dar fără medicamente intrate în spital, medicamente plătite, dar nedecontate pe pacient. El a precizat că, cel mai probabil, raportul va fi transmis şi la Parchetul General împreună cu toate rapoartele făcute de Ministerul Sănătăţii, potrivit News.ro.

Rogobete a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, despre situaţia de Institutul Oncologic Bucureşti (IOB) unde Curtea de Conturi a descoperit că au dispărut medicamente în valoare de cinci milioane de euro în perioada 2023-2024 şi dacă în prezent mai sunt probleme la unitatea medicală.

„Mai apar probleme în zona de chimioterapie pentru că apar discontinuităţi de la producător, mai apar şi discontinuităţi în aprovizionare pentru că se întârzie una-două zile licitaţiile, dar în principiu în toată această perioadă, am reuşit zilele alea de discontinuitate să le acoperim cu Unifarm. Este un raport al Curţii de Conturi din perioada 2023-2024. Doamna manager care este acum pe funcţie, cred că exact în acea perioadă a fost pusă pe funcţie şi este moştenirea preluată de ea de la fosta conducere, care între timp s-a reglat”, a spus Rogobete.

El a precizat că erau furate de la IOB chimioterapicele şi duse la spitalele private.

„Chimioterapicele erau furate de la IOB şi duse la spitalele private unde lucrau nişte doctori, iar PET-CT-ul finanţat de Ministerul Sănătăţii în 2022, unde eu am semnat finanţarea pentru acel PET-CT, a fost pus în folosinţă de-abia anul trecut. Pentru că, nu de alta, dar la câteva sute de metri există un alt PET CT în regim privat care scana pacienţii oncologici de la IOB”, a explicat ministrul demisionar.

El a fost întrebat cine fura aceste medicamente şi le ducea în sistemul privat.

„O să detaliem raportul Curţii de Conturi, care cel mai probabil că va fi transmis şi la Parchetul General împreună cu toate rapoartele făcute de Ministerul Sănătăţii”, a explicat Rogobete.

Ministrul demisionar a fost întrebat şi ce a găsit în urma controlului făcut la Institutul Oncologic Bucureşti.

„Nu am aprobat încă raportul, urmează să o fac. Dar da, am avut corp de control la IOB săptămâna trecută, dar care nu vizează actuala conducere, ci am trimis Corpul de Control tocmai pentru a scoate toate acele documente din acea perioadă şi pentru a înţelege ce s-a întâmplat. Vă dau câteva detalii pentru a nuanţa «au furat» şi pentru a-l îndulci, poate. Există facturi intrate în spital, dar fără medicamente intrate în spital. Deci facturi fictive. Există facturi intrate în spital, medicamente intrate în spital plătite, dar nedecontate pe pacient, deşi în stoc nu mai apar. Şi lista poate continua”, a mai declarat Rogobete.

Editor : M.B.

