Nicolae Ciucă, întrebat dacă va candida la Cotroceni: Candidatul PNL va fi nominalizat de partid

Noul preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că partidul va nominaliza candidatul la alegerile prezidenţiale.

„Nu eu îmi exprim această opinie. Candidatul la prezidenţiale din partea PNL va fi nominalizat de către Partidul Naţional Liberal”, a răspuns Nicolae Ciucă duminică, întrebat dacă va fi candidatul PNL la alegerile prezidenţiale.

Despre posibilitatea de a pierde funcţia de preşedinte al PNL în cazul în care nu va mai fi premier, el a precizat: „Nu are nicio legătură. (...) Vă referiţi la înţelegerea care a existat la constituirea coaliţiei atunci când se rotesc persoanele în funcţia de premier? În momentul de faţă nu cred că se pune problema şi nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile, pentru că avem foarte multă treabă de făcut acum. Românii aşteaptă de la noi să rezolvăm probleme care au o dinamică aparte şi îi afectează. (...) Am văzut termene pentru mandate în administraţie, în politică nu există termene”.

Nicolae Ciucă a mai spus că funcţia de preşedinte al PNL nu este un privilegiu, ci „o onoare şi o mare responsabilitate”.

„Nu e deloc un privilegiu să ocupi această funcţie, este o onoare şi o mare responsabilitate pentru tot ceea ce ne-am asumat să facem”, a arătat Ciucă, după ce a fost ales preşedinte al PNL.

El a afirmat că principalul obiectiv asumat ca preşedinte al PNL este acela de a reda unitatea partidului, de a asigura stabilitatea acestuia şi de a dezvolta România.

Premierul Nicolae Ciucă a fost ales, duminică, preşedinte al PNL în cadrul Congresului extraordinar al partidului, care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului.

