Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Programul discuțiilor pentru luni

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru ziua de luni, începând cu ora 09:00, în vederea desemnării premierului. 

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială. 

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program: 

  • Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD); 
  • Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR); 
  • Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL); 
  • Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR); 
  • Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); 
  • Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale; 
  • Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS); 
  • Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT). 

