Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa prezidențială: Sorin Costreie, consilier pe educație, Vlad Voiculescu, consilier onorific

Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, mai multe decrete și l-a numit pe Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial pe educație, iar pe fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu (USR) în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, informează Administrația Prezidențială. Sorin Costreie a fost consilier al premierilor liberali din perioada 2020-2023, în mandatul cărora au fost elaborate legile educației Iohannis-Deca.

Astfel, șeful statului a semnat următoarele decrete:

„Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);

Decret privind acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană a domnului Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;

Decret privind acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale)”.

Cine este Sorin Costreie

Sorin Costreie a fost consilier al premierilor liberali din perioada 2020-2023, în mandatul cărora au fost elaborate legile educației Iohannis-Deca și, după multe tergiversări, promovate pe repede-înainte în Parlament și puse în aplicare din septembrie 2023, scrie edupedu.

El a fost consilier pe teme de educație al premierilor în perioada februarie 2020-iunie 2023, arată Curriculum Vitae al lui Costreie.

În acei trei ani, Guvernul a fost condus de liberalii Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, timp de câteva zile, Cătălin Predoiu. Costreie a părăsit poziția în momentul în care guvernul a fost preluat de Marcel Ciolacu.

În prezent, consilieră pe teme de educație a premierului Ilie Bolojan este Luciana Antoci, tot de la PNL.

Sorin Costreie a fost consilier al premierului Ciucă și apărea alături de reprezentanții coaliției PSD-PNL inclusiv în perioada în care acesta tergiversa un răspuns al Executivului privind salariile, în momentul în care profesorii au declanșat, în 2023, cea mai mare grevă a cadrelor didactice din ultimul deceniu și jumătate. Într-un final, Guvernul a acceptat măririle cerute de profesori.

Sorin Costreie, fost prorector al Universității din București, a ocupat în trecut mai multe poziții de conducere în mediul universitar, în prezent fiind președinte al rețelei universitare europene UNICA (din 2023).

În 2019 a fost numit și responsabil pentru coordonarea instituțională în alianța universitară europeană CIVIS, la nivelul Universității din București.

Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA în dosarul vaccinurilor anti-COVID

Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății din partea USR în perioada Guvernului de coaliție PNL-USR-UDMR condus de Florin Cîțu. În prezent, Voiculescu este europarlamentar al grupului Renew Europe.

Pe 8 decembrie 2023, DNA anunțat că acesta este urmărit penal pentru două fapte de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave și complicitate la această infracțiune în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID din perioada pandemiei. În dosar apare și Ioana Mihăilă, tot fostă ministră a Sănătății. Prejudiciul calculat de procurori pentru dozele ce vaccin cumpărate degeaba de statul român depășește un miliard de euro.

În 2008, Vlad Voiculescu punea bazele aşa-numitei Reţele a Citostaticelor. Era o perioadă în care medicamente esenţiale bolnavilor de cancer erau de negăsit în farmacii. Sub coordonarea sa, sute de voluntari din toată Europa se mobilizează pentru a aduce gratuit în România citostaticele necesare bolnavilor.

Povestea Reţelei citostaticelor a devenit subiectul unui film documentar, iar iniţiativa lui Vlad Voiculescu a reuşit să stimuleze legislaţia în domeniul monitorizării citostaticelor esențiale.

Tot el este cel care, în 2014, pune bazele unui alt proiect. Înfiinţează prima tabără destinată exclusiv copiilor bolnavi de cancer. Tabăra este gratuită și funcționează pe bază de voluntariat și donații.

În 2013, Vlad Voiculescu este ales vicepreşedinte şi trezorier al European Cancer Patient Coalition - cea mai mare coaliție europeană care luptă pentru drepturile pacienților diagnosticați cu cancer.

În noiembrie 2015, Vlad Voiculescu se implică şi în tragedia de la Colectiv. El este cel are iniţiază discuțiile cu spitalele din Austria şi ajută echipa care s-a ocupat de transportul și tratamentul pacienților în spitale din Austria și Germania.

Pe lângă activităţile caritabile din domeniul sănătăţii, Vlad Voiculescu are o experienta de peste 10 ani in consultanță financiară la Viena. A administrat proiecte internaționale de finanțare a infrastructurii de sănătate, dar și în domeniile energie și transporturi.

La începutul anului 2016, Voiculescu a revenit în România, unde a preluat funcţia de director de cabinet al ministrului Finanțelor Publice de atunci, Anca Dragu.

