Live TV

Apelul președintelui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni: „Partidele să dea dovadă de responsabilitate”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a lansat luni, după consultările de la Cotroceni privind formarea viitorului Guvern, un apel la responsabilitate adresat partidelor, astfel încât „să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun”, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidețială. 

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice şi conturării unei formule de guvernare cât mai stabile. În cadrul convorbirilor, fiecare delegaţie şi-a prezentat poziţia, şi-a argumentat constrângerile şi a precizat în ce condiţii ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susţine un nou Executiv”, a transmis șeful statului.

Şeful statului arată că, „încă din discuţiile informale purtate după adoptarea moţiunii de cenzură, solicitarea sa a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susţinerea unui Guvern”.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este acelaşi pe care l-am subliniat şi în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, mai spune şeful statului.

Nicușor Dan a discutat astăzi, timp de șapte ore, cu toate partidele parlamentare.

La două săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele au mers la discuții cu președintele, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. „Care este majoritatea pe care o propuneți?” este întrebarea pe care a adresat-o liderilor politici, a anunțat șeful statului.

Între timp, au început să apară și primele nume vehiculate pentru funcția de premier tehnocrat. Potrivit surselor politice, pe lista scurtă analizată în aceste zile se află mai multe figuri din zona economică și instituțională, printre care Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete.

Citește mai mult AICI 

Editor : Loredana Bancăș

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
sondaj
3
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern tehnocrat. Lista scurtă discutată la Cotroceni (surse)
ID296818_INQUAM_Photos_George_Calin
Anamaria Gavrilă, după discuțiile cu Nicușor Dan: POT va susţine orice formulă pro-occidentală de guvernare
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă spune că i-a cerut demisia președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de la Cotroceni
Varujan Pambuccian
Varujan Pambuccian, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Vrem o reconstrucție a Coaliției, în jurul nucleului PNL-PSD”
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Gheorghe Șoldan (PSD): Am discutat și despre premier tehnocrat cu miniștrii PSD și PNL
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: PSD să lase jocul ipocrit. E obligația lor morală să...
Xi Jinping și Vladimir Putin
„O greșeală, tovarăși?” O dronă rusească a lovit o navă cu echipaj...
Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Liderul senatorilor UDMR: „Nu cred că săptămâna asta vom avea guvern...
diana sosoaca sos cotroceni
Diana Șoșoacă, circ la Palatul Cotroceni în ziua consultărilor cu...
Ultimele știri
TAROM continuă restructurarea şi aşteaptă primele aeronave Boeing 737 MAX. Pe câte rute mai operează compania
Angela Merkel regretă că Germania are mai puține mașini electrice decât China. Apariție publică rară la Berlin
Premierul polonez nu vrea o alianță „în genunchi” cu SUA. „Securitatea transatlantică depinde de încrederea reciprocă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Fanatik.ro
Alertă în Europa: medicament comercializat și în România, legat de mai multe decese. UE îi verifică urgent...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...