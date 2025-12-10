Atacuri în Coaliție. USR îl cheamă pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, la raport în Parlament pentru „corupția din sistem”

USR îl cheamă în Parlament pe Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, pentru a da explicații cu privire la „corupția și ineficiența din sistemul judiciar”. Demersul se înscrie în seria atacurilor din Coaliție, după ce și social-democrații au criticat-o pe ministra USR a Mediului și i-au cerut demisia.

USR îi solicită ministrului Justiției să vină în Parlament, la Ora Guvernului, în data 15 Decembrie 2025, pentru a da explicații cu privire la:

„1. Oligarhizarea sistemului judiciar – concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influență, rețeaua de influență și de putere care acționează ilegitim în justiție, lipsa transparenței proceselor de numire și promovare, precum și efectele asupra independenței reale a magistraților. Ar trebui să analizăm modalitatea actuală de numire și revocare a membrilor CSM și atribuțiile CSM.

2. Corupția și ineficiența din sistemul judiciar – analiza disfuncționalităților structurale, a vulnerabilităților instituționale și a măsurilor urgente necesare pentru creșterea integrității și eficienței actului de justiție.

3. Răspunderea magistraților – mecanismele actuale, limitele acestora, modul de funcționare a structurilor speciale de anchetare penală a magistraților și a Inspecției Judiciare, impactul legislației în vigoare și propunerile pentru un cadru de răspundere echilibrat, predictibil și compatibil cu standardele europene.

4. Meritocrația în promovarea magistraților în carieră.

5. Eficiența sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor. Prin ce modalități este ocolit acest sistem și cum putem corecta aceste deficiențe?

6. Modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR.

7. Necesitatea corectării „pachetului legilor justiției” – identificarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum și perspectiva Guvernului asupra inițierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale organismelor internaționale relevante.”

Demersul USR vine în contextul unei investigații Recorder, în care mai mulți foști și actuali magistrați vorbesc despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor, sau despre judcători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

„Din păcate, la sfârșitul anului 2025 suntem în această situație: o justiție capturată! Sunt multe chestiuni legate de Justiție care trebuie discutate în Parlament, fără patos, cu argumente, pentru că lucrurile nu mai pot continua așa”, a declarat Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al Justiției.

Ce spune ministrul Justiției

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri, la Digi24, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile.

Recent, social-democrații au avut atacuri în rafală la adresa ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, pentru criza apei de la Paltinu. Ba chiar, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministră. Acum, USR pare să răspundă cu aceeași monedă, chemându-l la raport pe ministrul PSD al Justiției.

