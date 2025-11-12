Live TV

Video Nicușor Dan, despre administrația publică din România: „Băltește într-o rutină”. Lipsa datelor și colaborării, vulnerabilități majore

Data actualizării: Data publicării:
Presedintele României, Nicușor Dan.
Presedintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că noua strategie de apărare abordează vulnerabilitățile administrației publice din România. Șeful statului a precizat că nu există o colaborare între instituțiile publice, sunt multe situații în care deciziile sunt luate fără să fie bazate pe date, iar angajații din administrație nu au nicio apetență să inoveze, ci au „o atitudine defensivă care face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă”.

„Administrația publică. Suntem la capitolul vulnerabilități. Administrația publică are niște probleme și cumva asta a fost unul, nu știu dacă șocuri, dar în orice caz surprinderi ale mele, că inclusiv la nivel național administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu lucrează pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice, fiecare îşi vede de micuţa sa politică sectorială şi, din cauza asta, nu avem o viziune integrată. Şi, bineînţeles, din cauza asta nu avem nici o apetenţă a oamenilor din administraţie de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă, o atitudine defensivă care face ca administraţia din România să bătească într-o rutină din care nu ştie să iasă”, a afirmat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută, miercuri la Cotroceni, în care a prezentat noua strategie de apărare a României.

Citește și: Nicușor Dan prezintă strategia națională de apărare: „Conceptul este de independență solidară”

„O altă dimensiune din strategia de apărare este corupția”, a continuat președintele României.

„E greu să aperi un stat corupt. Pe de altă parte are consecințe în economie, în viața oamenilor, inclusiv în calitatea administrației. Astea ca vulnerabilitate. Trebuie să ajungem să avem o administrație care lucrează cu date iș care are date care sunt aceleași o săptămână mai târziu. O administrație care să reușească să coreleze diferite date”, a completat Nicușor Dan.

