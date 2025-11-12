Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va prezenta noua strategie de apărare a țării

Preşedintele Nicuşor Dan susţine, miercuri, o conferinţă de presă, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor digi24.ro, șeful statului va prezenta detalii despre noua strategie de apărare a țării. Ulterior, Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor, pe tema pensiilor magistraţilor, la ora 16.00.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Nicuşor Dan va susţine o conferinţă de presă, miercuri, începând cu ora 12.00, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului va prezenta noua strategie de apărare a țării, despre care a declarat anterior că va conține două prevederi majore: războiul hibrid și corupția. Nicușor Dan a anunțat în luna octombrie că vrea ca SRI să fie implicat în lupta anticorupție.

Ulterior, de la ora 16.00, şeful statului se va întâlni cu liderii coaliţiei, pentru a doua oară săptămâna aceasta, de data aceasta la discuţii urmând să participă şi reprezentanţi ai magistraţilor.

