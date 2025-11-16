Live TV

Nicuşor Dan, despre alegerile Primăria Capitalei: „Am un favorit. E o cursă în patru, fiecare poate câştiga”

Nicușor Dan a participat la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria București, pe 2 noiembrie. Inquam Photos / Alexandru Nechez
Ce spune Nicușor Dan despre avântul curentului suveranist la PMB

Nicuşor Dan a afirmat că îl opreşte Constituţia să spună tot ce ştie despre cum s-au comportat cei doi primari de sector care candidează la Primăria Generală în relaţia cu speculatorii imobiliari. Deşi nu i-a numit, șeful statului făcea referire la Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Președintele a adăugat că are un favorit la aceste alegeri, însă a amintit că nu îi permite Constituţia să se poziţioneze în favoarea vreunuia dintre competitori, fiind vorba despre „o cursă în patru” și „fiecare poate câștiga”.

„Cred că ne uităm la aceleaşi site-uri şi îmi apar şi mie aceleaşi reclame şi acolo scrie: Veţi avea în mine un partener. Dacă vă veţi duce înapoi, la congresul PNL-ului care a avut loc în vară, veţi vedea că am fost invitat, m-am dus acolo, m-am urcat pe scenă, le-am mulţumit că m-au invitat, la sfârşit, le-am spus exact aceeaşi frază: Veţi avea în mine un partener. (...) Eu sunt conştient că orice fac şi spun în spaţiul public este ceva ce oricine poate să folosească. Şi aşa au ales cei de la USR să folosească, aşa au ales cei de la PNL să nu folosească. Asta-i viaţa politică”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat dacă îl deranjează că USR îi foloseşte imaginea în campania electorală pentru Primăria Capitalei, duminică seară la România Tv.

Întrebat dacă are un favorit pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan a răspuns: „Am un favorit pe care voi pune ştampila în cabina de vot fără discuţie”, mai notează News.ro.

Citește și: Alegeri București 2025. BEM a admis 6 candidaturi. Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu sunt printre cei validați

De asemenea, chestionat dacă se va implica în campania electorală pentru Primăria Bucureşti.

„În primul rând, Constituţia îmi interzice să fiu într-o chestiune din asta, cum sunt alegerile, îmi interzice să mă poziţionez într-o parte sau alta şi lucrul ăsta o să-l fac. Pe de altă parte, ca fost primar, ca locuitor, totuşi Bucureştiul contează pentru România, pot să spun ce cred eu, nu despre candidaţi, şi ce cred eu că trebuie să se întâmple în oraşul ăsta. Că trebuie să ne uităm unde se duc banii, să avem o transparenţă pe bani, că trebuie să limităm mafia asta imobiliară pe care am văzut-o, inclusiv în mandatul meu, pe cei 7% pe care dă autorizaţii primarul general, acolo am reuşit să punem ordine. Dar ce s-a întâmplat la sectoare în perioada asta a fost cam jale”, a subliniat Nicuşor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre avântul curentului suveranist la PMB

El a mai spus că nu exclude ca cel care va câştiga Primăria Capitalei să obţină aproximativ 25% din voturi.

„Sunt patru persoane, fiecare poate câştiga Primăria Capitalei, cu scor în jur de 25%”, a spus Nicuşor Dan.

Moderatorul de la RTV a explicat că în competiţia pentru Primăria Capitalei se află şi doi primari de sector.

„Şi tocmai Constituţia mă obligă, mă opreşte să spun tot ce ştiu despre cum s-au comportat aceşti doi primari de sector în relaţia cu speculatorii imobiliari. Informaţii pe care le-am spus de-a lungul timpului, dar acum fiind campanie Constituţia mă face să mă opresc”, a transmis preşedintele României.

Citește și: SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Egalitate pentru locurile 2 și 3

El a precizat că va fi o cursă în patru pentru Primăria Bucureşti.

„În momentul de faţă şi cred că ăsta nu e secret, e o cursă în patru. Să avem patru candidaţi din care oricare dintre ei poate să câştige Primăria Capitalei”, a afirmat Nicuşor Dan.

Președintele României a fost chestionat dacă îl sperie avântul luat de curentul suveranist în legătură cu Primăria Capitalei.

„Nu mă sperie nimic. Noi avem o competiţie la Primăria Capitalei. Dacă vorbim de chestiunea asta, aşa zis suveranistă, că pe mine nu mă deranjează suveranismul. Şi eu sunt un suveranist, cred că noi toţi suntem suveranişti, pentru că Constituţia zice că România e un stat suveran. Problema este că noi avem nişte mişcări politice care vor să ducă populaţia într-o contestare a direcţiei occidentale şi o apropiere de zona rusă, adică vedem aceleaşi mesaje. Aici este o problemă şi, într-adevăr o perspectivă ca la alegerile parlamentare din 2028 să ne ducem în direcţia asta, asta e ceva care mă sperie, dar mă face să reflectez”, a conchis Dan.

Citește și: Răspunsul lui Daniel Băluță, întrebat dacă Nicușor Dan a fost un primar bun pentru București: „A fost votat de 6 milioane de oameni”

