Președintele Nicușor Dan i-a asigurat pe români, în contextul moțiunii de cenzură semnată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan și care va fi votată marți în Parlament, că indiferent dacă pică sau nu Executivul, „România va continua să păstreze o direcție occidentală”.

„O să avem mâine (marți - n.r.) moțiune. Vreau să îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate care sunt SAFE și PNRR”, a declarat Nicușor Dan, luni la Erevan, Armenia, la finalul participării la reuniunea Comunității Politice Europene.

Moțiunea de cenzură inițiată de 254 de parlamentari împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va fi dezbătută și votată în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, care are loc marți de la ora 11.00.

