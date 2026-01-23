Live TV

Nicuşor Dan face precizări despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor. „Să nu pățim ca în sistemul de justiție”

Data publicării:
exercitiu militari romani, bucuresti
Militari români. Foto. Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că a fost informat despre discuțiile dintre guvern şi sistemul de apărare, privind măsura creșterii vârstei de pernsionare a militarilor. Şeful statului a dat asigurări că cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia în continuare de aceleaşi condiţii.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Bruxelles, despre discuţiile privind o reformă a pensiilor miliare şi o creştere a vârstei de pensionare, că, din câte ştie, au fost întâlniri, pentru că suntem într-o situaţie geopolitică complicată şi sistemul naţional de apărare este important în această perioadă.

„Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu se pune problema ca cineva care azi îndeplineşte condiţiile de pensionare să nu beneficieze de aceste condiţii, indiferent dacă legea se va schimba. Şi vreau să insist pe chestiunea asta, tocmai pentru a nu păţi, aşa cum am păţit în sistemul de justiţie, ca oamenii care îndeplineau condiţiile de pensionare, speriaţi de o eventuală schimbare a legii să iasă la pensie, pentru că sunt, de obicei, oamenii care au cea mai mare experienţă, ajungând la vârsta asta. Deci foarte ferm, toată lumea este de acord cu asta, cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia de aceste condiţii, indiferent de forma legii”, a precizat şeful statului.

El a menţionat că a fost informat că „există un dialog între guvern şi reprezentanţii acestor structuri din sistemul de apărare”.

„Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege care să, într-adevăr, cu nuanţe pe categorii profesionale, să şi mărească vârsta de pensionare şi să corecteze şi pe cuantum”, a mai subliniat şeful statului.

Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, a anunțat anterior, referindu-se la pensiile militarilor, că „nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem.

El preciza că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.

Și premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
3
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mark Carney
5
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Digi Sport
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unire
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Nicușor Dan, reacție tranșantă în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care să mă implic”
sri
Când ar urma să fie făcute numirile la conducerea SRI şi SIE. Ce spune Nicușor Dan
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
lideri coalitie guvernare
Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”
Recomandările redacţiei
BELGIUM BRUSSELS EU EUROPEAN COUNCIL SUMMIT
„O nouă eră cu Trump în funcție”. Momentul în care Europa a decis că...
vladimir putin la birou
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la...
Vicepreşedintele american, JD Vance.
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii...
Nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) transits the South Pacific as part of Carrier Strike Group Nine, supporting the Fleet Response Plan and surge deployment operations under the Chief of Naval Operations.
Trump afirmă că SUA continuă să „supravegheze Iranul”, în timp ce o...
Ultimele știri
Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine care intrat în curtea lui
Casa Albă a modificat digital imaginea unei femei arestate după un protest faţă de ICE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Adi Mutu nu a avut milă de FCSB după 1-4 la Dinamo Zagreb: „Echipă de liga a doua! Experimentul a eșuat”. A...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea a devenit un caz după ultimele ieșiri în decor la FCSB: „Trebuie să se potolească repede! E...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Vremea se schimbă radical. Luna februarie aduce temperaturi atipice, prognoza meteo până la finalul iernii
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi...
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Pro FM
Celine Dion, în era ei de influenceriță. Clipul savuros care i-a surprins pe fani și i-a făcut să o...
Film Now
Mel Brooks, secretul longevității la 99 de ani: „Râsul te menține sănătos și fericit”. Se mândrește cu o...
Adevarul
Viktor Orbán „pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”: „Ești într-o poziție disperată. Fiecare va primi...
Newsweek
63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Ce pensie trebuie să ai pentru medicamente gratis?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Cele mai surprinzătoare absențe de pe lista nominalizărilor la premiile Oscar 2026. "Wicked" și Paul Mescal...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat