Live TV

25.000 de angajaţi din MAI ameninţă cu ieșirea la pensie: „Nu acceptăm decizii impuse unilateral”

Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română.

Federaţiile sindicale din cadrul Ministerului de Interne anunţă că au fost invitate la discuţii de ministrul Cătălin Predoiu pe tema creşterii vârstei de pensionare, dar avertizează că nu vor accepta decizii impuse unilateral, care afectează stabilitatea sistemului. 25.000 de angajaţi din sistem ameninţă cu pensionarea.

„ATENŢIE! Militarii şi poliţiştii NU vor mai accepta să fie bătaia de joc a politicienilor! Federaţia Publisind, la care este afiliat Sindicatul Poliţiştilor Europol, a fost invitată astăzi, începând cu ora 17:00, de către ministrul Cătălin Predoiu la o şedinţă de lucru. Această întâlnire, la care vor participa reprezentanţii Sindicatului Europol, are legătură directă cu declaraţiile recente ale premierului Bolojan şi ale ministrului MApN, Radu Miruţă, privind creşterea vârstei de pensionare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, au transmis, marţi, reprezentanţii Sindicatului Europol, informează News.ro.

Aceştia transmit că „poliţiştii şi militarii NU vor fi de acord să suporte consecinţele deciziilor unor oameni politici care nu au lucrat nici măcar o zi într-un astfel de sistem, pe care nu îl înţeleg şi pe care îl judecă strict electoral”.

Sindicaliştii reclamă că declaraţiile publice făcute ”sunt departe de realitate şi profund manipulatoare pentru opinia publică”, în condiţiile în care Legea pensiilor militare a fost deja modificată, poliţiştii şi militarii se pot pensiona la 60 de ani, iar din anul 2031, vârsta de pensionare va fi majorată la 65 de ani.

„Nu putem fi de acord cu noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral! Astăzi, aproximativ 25.000 de angajaţi (poliţişti, pompieri şi militari), în urma acestor declaraţii, iau în calcul plecarea din sistem prin pensionare. În acelaşi timp, colegii noştri tineri se vor reorienta către alte locuri de muncă, alegând demisia, ceea ce va duce la slăbirea gravă a capacităţii statului de a asigura siguranţa cetăţenilor”, avertizează sindicaliştii.

Un mesaj similar a fost transmis de reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor Sidepol.

„Această întâlnire are loc într-un context extrem de sensibil, marcat de tensiuni deja existente la nivelul întregii familii ocupaţionale «Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională», generate de declaraţiile făcute în spaţiul public atât de către prim-ministrul României, cât şi de către Ministrul Apărării Naţionale, referitoare la majorarea vârstei de pensionare. Astfel de declaraţii, făcute fără consultarea reală a partenerilor sociali, creează incertitudine, nemulţumire şi lipsă de încredere în rândul personalului”, afirmă sindicaliştii.

Aceştia consideră că „orice modificare cu impact major asupra carierei şi vieţii poliţiştilor trebuie discutată transparent, argumentat şi responsabil”.

„Nu vom accepta decizii impuse unilateral, care afectează stabilitatea sistemului şi siguranţa cetăţenilor. SIDEPOL va susţine ferm drepturile şi interesele legitime ale poliţiştilor şi va solicita clarificări oficiale şi soluţii concrete”, au transmis sindicaliştii.

În 29 decembrie, Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirma, referindu-se la pensiile militarilor, că „nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem.

El anunţa că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiţi.

Tot în luna decembrie, premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina politie
Bărbatul din Caraş-Severin care a muşcat de mâini şi picioare trei poliţişti a fost arestat preventiv
radu miruta
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile de informații
Elon Musk.
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume
politia masina noaptea 2
Un bărbat din Bocșa care a mușcat de mâini și picioare trei polițiști chemați prin 112 a fost reținut pentru ultraj
masina de politie
Momentul în care doi polițiști au salvat o femeie dintr-o mașină căzută în râul Jiu
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a...
FED INVITAT ORA 13 130126_20128
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te...
maia sandu
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer...
Ultimele știri
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar putea organiza referendum sau vot în parlament”
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători vacante
Autoritățile iraniene recunosc dimensiunile represiunii: cel puțin 2.000 de morți, în urma protestelor din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanatik.ro
Ce impozit are de plătit Monica Tatoiu în 2026. Greșeala care o costă 3.000 de lei în plus
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Contestația la impozit în 2026: unde se depune, ce documente îți trebuie și ce prevede legea
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Anunțul făcut de Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Victoria: "Guvernul va susţine organizarea...
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertarea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...