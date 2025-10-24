Live TV

Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, anumite activități riscă să devină necompetitive

nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan. Captură video Digi24

Nicușor Dan a vorbit vineri seara despre discuţiile legate de salariul minim. Președintele a spus că este necesară o întâlnire a guvernului cu sindicatele și patronatele, și dacă i se cere va media între aceste trei entități. Nicușor Dan a ținut să sublinieze faptul că deși toți își doresc mai mulți bani, este posibil ca „forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România, și niște sute mii de oameni să-și piardă locurile de muncă”.

Întrebat cum va media discuțiile legate de salariul minim pe economie în condițiile în care sindicatele și patronatele au anunțat deja proteste pentru săptămâna viitoare, Nicușor Dan a spus că a avut o discuție pe această temă, dar a atras atenția că deși „toată lumea își dorește salarii mai mari”, acest lucru ar putea afecta unele companii.

Haideți să ne uităm la context în ansamblu. Deci, pe de o parte, există o directivă europeană care într-un mod destul de complicat, tehnic, vorbește de salariul minim. Această directivă este contestată la Curtea de Justiție și termenul de judecată va fi în noiembrie. Deci, e posibil ca în decembrie, când noi vom discuta de buget, această condiționare să nu mai existe”, a afirmat Nicușor Dan.

Aceasta este o chestiune. După aceea există un dialog absolut necesar între guvern, patronate și sindicate. Deci, dincolo de o eventuală obligație legală, trebuie să existe o discuție de oportunitate între guvern, patronate, sindicate pe subiectul ăsta. Evident că toată lumea își dorește salarii mai mari. Pe de altă parte, deși chiar am avut discuția în seara asta, e posibil ca forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România, și niște sute mii de oameni să-și piardă locurile de muncă”, a subliniat președintele.

De aceea, discuția este absolut necesară și tehnică. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil. Nu mi s-a solicitat, și cred că primul pas e să se întâlnească aceste trei entități”, a conchis Nicușor Dan.

