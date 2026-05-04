Președintele Nicușor a declarat luni, la Erevan, că exclude nominalizarea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier și a precizat că va susține un guvern format din partide pro-occidentale.

„Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar”, a declarat Nicușor Dan, întrebat de posibilitatea de a-l nominaliza pe Călin Georgescu pentru funcția de premier într-o coaliție formată din actualele partide de opoziție, condusă de AUR.

El a ținut să precizeze că nu a vorbit despre partide „extremiste”, ci a făcut distincție doar între partidele pro-occidentale și partidele anti-occidentale, printre care a inclus și AUR, dând exemplu poziția partidului la cererea SUA de a folosi bazele aeriene militare din România, la care AUR s-a împotrivit.

Șeful a mai afirmat că toate variantele pe care le are în momentul de față pentru componența guvernului, „fie majoritare, fie minoritare”, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.

