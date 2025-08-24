Președintele României a transmis un mesaj cu ocazia zilei independenței Ucrainei, în care a reiterat sprijinul României în efortul Ucrainei de a se apăra în fața războiului declanșat de Rusia, dar și sprijinul pentru reconstrucția țării vecine și integrarea sa europeană.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate. În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”, susține președintele României, într-un mesaj video postat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

De asemenea, șeful statului a apreciat curajul și reziliența forțelor armate ucrainene, dar și a poporului ucrainean care își apăra țara.

„Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a adăugat Nicușor Dan.

Ucraina sărbătorește pe 24 august Ziua Independenței, fiind și ziua națională a statului vecin, în care se serbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.

Editor : Andreea Rubica