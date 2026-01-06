Instabilitatea statutului profesional al magistraților este principala problemă reclamată de cei 1.000 de magistrați care au răspuns la invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la consultări, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Potrivit acestora, în aceste zile se pregătesc „buletinele de vot” pentru referendumul în justiție anunțat de Nicușor Dan.

Magistrații care critică sistemul se plâng, de asemenea, de lipsa unor lideri care să-i reprezinte.

Problemele invocate de aceștia par credibile, dar nu pot fi demonstrate cu probe, mai arată sursele menționate.

Dacă va obține acordul lor, Administrația Prezidențială va publica extrase din scrisorile lor, potrivit acelorași surse.

Zilele astea se stabilesc detaliile pentru „referendumul” anunțat de Nicușor Dan în rândul magistraților. „Buletinele de vot” ar putea fi transmise magistraților prin firme de curierat, care ulterior le vor transmite înapoi la Cotroceni, au declarat sursele citate.

Președintele va merge la o ședință CSM, dar după ce va avea date clare privind sistemul de justiție, au mai precizat sursele.

Potrivit acestora, președintele pune pe seama presiunii magistraților atitudinea celor patru judecători CCR care au boicotat ședința și mai puțin pe seama PSD, care i-a numit la Curtea Constituțională.

