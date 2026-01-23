Nicușor Dan, reacție tranșantă în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care să mă implic”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are bătălii mai importante în care să se implice, enumerând aici justiţia şi evaziunea fiscală, decât subiectul legat de acuzele de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu.

„Sunt multe bătălii de dus, asta e opina mea. Noi am avut o perioadă, anii '90-2000, în care era o obişnuinţă în universităţile din România, pentru o parte dintre profesorii îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo... plagiat. O parte dintre oamenii ăştia sunt parte din elita politică a Romaniei de azi. Nu există o contrapondere politică faţă de această realitate. Eu, ca să vă spun foarte tranşant, sunt bătălii mai importante cum ar fi justiţia, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic”, a declarat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă.

Şeful statului a făcut aceste declarații vineri, la Bruxelles, după reuniunea informală a Consiliului European.

Scandalul a luat amploare după ce jurnalista Emilia Şercan a susţinut că cel puţin 56,68% dintre paginile lucrării de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, conţin text copiat din alţi autori. Este vorba despre 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

De partea cealaltă, Radu Marinescu a respins acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat şi că şi-a elaborat teza de doctorat „în conformitate cu normele timpului”. Într-o intervenție la Digi24, Radu Marinescu a exclus o demisie din funcția de ministru al Justiției.

„O acuzație, indiferent în ce domeniu ar fi formulată, nu este niciodată sinonimă cu certitudinea comiterii faptului respectiv. O acuzație în materie juridică nu se validează decât printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe. O acuzație împotriva mea, potrivit căreia aș fi deroga de la niște standarde etice în urmă cu 20 de ani, când asta este realitatea, s-au schimbat legile, trebuie să fie soluționată de către organismele în drept și de o instanță de judecată. Și atunci putem să vorbim de un adevăr. Și atunci putem să vorbim de asumarea unei anumite poziții”, a declarat acesta.

