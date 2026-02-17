Președintele Nicușor Dan se va întâlni azi, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, potrivit agendei comunicate de Administrația Prezidențială. Întâlnirea vine la o zi după ce coaliția a ajuns la un consens privind tăierile din administrație.

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit luni, după o ședință de aproape patru ore la Palatul Victoria, o serie de excepții de la tăierile de cheltuieli din administrație. Printre acestea se numără educația și sănătatea. De asemenea, Guvernul ar putea veni cu modificări în privința taxelor locale.

Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economică au fost finalizate şi vor fi adoptate prin ordonanţă de urgenţă imediat după încheierea avizării, cu câteva amendamente care privesc instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională, educaţie, sănătate şi cultură, după cum au stabilit luni liderii celor patru partide ale coaliţiei de guvernare şi ai grupului minorităţilor naţionale.

Instituțiile din sistemul de apărare și ordine publică, dar și educația, sănătatea și cultura vor avea un regim special în privința tăierilor de cheltuieli. Acestea nu vor fi nevoite să taie fondul de salarii, ci vor putea realiza ținta de reducere a cheltuielilor și de la alte capitole.

De asemenea, modificări ar urma să fie făcute și în privința taxelor majorate, iar ministerele care au tăiat deja cheltuieli salariale nu vor mai fi nevoite să taie cu încă 10%.

Pe lângă aceasta, surse din interiorul Coaliției de guvernare au declarat pentru Digi24.ro că persoanelor cu dizabilități ar putea să li se reducă cu 50% impozitul datorat pentru prima locuință, dar și pentru prima mașină, cu condiția ca aceasta să aibă o capacitate cilindrică mică. Până la începutul acestui an, persoanele cu dizabilități erau scutite de plata impozitului.

Modificări ar putea să existe și în privința impozitelor pe locuință. În cazul locuințelor mai vechi de 50 de ani, impozitul ar putea fi redus cu 25%.

În urma discuțiilor de la Palatul Victoria, ar putea fi luate în calcul următoarele două variante pentru cei care au plătit deja impozitele majorate: fie li se returnează diferența, fie banii sunt păstrați la bugetul de stat, iar sumele vor fi scăzute din impozitele datorate în 2027.

Modificările finale vor fi stabilite în urma unui grup de lucru la Guvern care va lucra la aceste propuneri.

