Coaliția intră în ședință, după scandalul privind recesiunea tehnică. Guvernul, așteptat să adopte tăierile din administrație

Liderii Coaliției de guvernare intră în ședință în această după-amiază pentru a tranșa negocierile privind tăierile din administrație, dar și măsurile de relansare economică. PSD a anunțat public că se opune „austerității simpliste” și tăierilor de salarii și sporuri, blocând reforma administrației prin miniștrii săi, de la Agricultură și Sănătate, care au transmis că nu avizează proiectul Executivului. Între timp, Ilie Bolojan și-ar dori să adopte cele două pachete până la finalul săptămânii.

Potrivit informațiilor Digi24, întâlnirea va avea loc de la ora 13:00, la Palatul Victoria, și vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan își dorește să adopte până la finalul acestei săptămâni reforma administrației, adică tăierile de posturi și cheltuieli din plan local, dar și măsurile de sprijin economic.

PSD se opune tăierilor, PNL și USR susțin că a existat acord în Coaliție

Partidul Social Democrat a anunțat încă de săptămâna trecută că se opune „tăierilor fără excepții a salariilor din sistemul bugetar”, pentru că o astfel de măsură ar provoca blocaje. Social-democrații le-au cerut partenerilor de guvernare să abandoneze austeritatea „simplistă”, iar tăierile să nu se aplice în sistemul de Sănătate sau în ministerele care deja s-au reorganizat în trecut.

De partea cealaltă, reprezentanții USR și PNL susțin că social-democrații blochează reforma administrației, deși a existat consens în ședințele Coaliției de guvernare cu privire la tăierile de cheltuieli din primării și alte instituții. Într-o discuție cu Digi24.ro, Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat că dacă nu ar fi căzut de acord, nu ar fi anunțat public pachetul, în timp ce vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că, de peste 150 de zile, PSD găsește motive pentru a tergiversa reforma.

UDMR cere scăderea taxelor

O altă temă care a stârnit nemulțumiri în interiorul Coaliției de guvernare este cea legată de majorarea taxelor și impozitelor din plan local. Recent, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut premierului să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutirile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile.

Tensiuni după anunțul privind recesiunea tehnică

Liderii Coaliției de guvernare vor sta față în față și după ce social-democrații l-au atacat în rafală pe Ilie Bolojan după anunțul INS de săptămâna trecută privind intrarea României în recesiune tehnică.

Sorin Grindeanu a declarat că recesiunea tehnică reprezintă „o rușine pentru Coaliție” și că există un vinovat principal „pentru direcția greșită”, făcând referire la premierul Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat de încăpățânare „dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine și calcule personale”. Atacuri au venit și de la numeroși alți lideri PSD, inclusiv de la fostul premier Marcel Ciolacu.

Acesta a declarat că, pentru oscilațiile economice din timpul mandatului său, ar merita un premiu în economie și a criticat Guvernul pentru încearcă să „acopere” realitatea. „Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”, i-a transmis acesta premierului.

Editor : A.G.