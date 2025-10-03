Live TV

News Alert „Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate

Data actualizării: Data publicării:
logo al mae
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidenţiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la scrutinul din Republica Moldova și intervine sistematic în alegerile altor țări, însă a eșuat, a spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

„Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentam iarăși și iarăși exact aceleași afirmatii venite de la Kremlin doar pentru că sunt exprimate în cadrul Valdai. Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România asa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetatenii acestor țări preferă alte valori și perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodata lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova”, a declarat Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE.

El a mai spus că „o țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimanui”.

Citește și: Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie

Într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră, Vladimir Putin a lansat critici la adresa modului în care unele țări gestionează procesele electorale, menționând România. Președintele Rusiei a subliniat că manipulare voinței alegătorilor și transformarea alegerilor într-o farsă nu pot continua la nesfârșit, potrivit agenției TASS.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelăciunea directă a propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern, recurge la orice șiretlicuri în interiorul țărilor sale – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Însă nu va fi posibil să transformi la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, să manipulezi voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus. El a adăugat că procese similare se observă în multe țări.

Declarațiile lui Putin vin în contextul în care Nicușor Dan a prezentat „raportul Georgescu”, care arată cum Rusia a influențat anularea alegerilor din România, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga.

Procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rezultatele anchetei privind anularea alegerilor prezidențiale 2024. El a afirmat că decizia a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, care a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
Serghei Nariskin
4
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Digi Sport
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu mainile inghetatebin manusi
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul...
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului...
Mașină de poliție în zăpadă
Nisoare la munte: zonele în care drumarii intervin pentru...
parlamentul republicii moldova
Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul...
Ultimele știri
Incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA, după mai multe explozii care s-au auzit de la 20 de kilometri
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Circulația este îngreunată pe DN7
Semnal de slăbiciune al Moscovei. Populația rusă, forțată să achite „nota de plată” pentru războiul lui Putin din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
UAV control panel
Alertă cu drone la Soci, unde Putin a ținut un discurs despre războiul din Ucraina
ionut mosteanu face declaratii
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi
vladimir putin la birou
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței
tanc-ucraina-avdiivka-1536x1023
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile
Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie
Partenerii noștri
Pe Roz
Linda Evangelista, apariție rară la PFW, după ce a dezvăluit că are nevoie de terapie pentru a se privi în...
Cancan
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în...
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cum citești corect contorul de gaze și cum verifici dacă factura emisă este corectă
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...