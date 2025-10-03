Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidenţiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la scrutinul din Republica Moldova și intervine sistematic în alegerile altor țări, însă a eșuat, a spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

„Înțeleg că sunt cozi interminabile la benzină în Federația Rusă, dar nu cred că asta înseamnă că trebuie să comentam iarăși și iarăși exact aceleași afirmatii venite de la Kremlin doar pentru că sunt exprimate în cadrul Valdai. Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România asa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetatenii acestor țări preferă alte valori și perspective. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodata lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova”, a declarat Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE.

El a mai spus că „o țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care își trimite cetățenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimanui”.

Într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră, Vladimir Putin a lansat critici la adresa modului în care unele țări gestionează procesele electorale, menționând România. Președintele Rusiei a subliniat că manipulare voinței alegătorilor și transformarea alegerilor într-o farsă nu pot continua la nesfârșit, potrivit agenției TASS.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelăciunea directă a propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern, recurge la orice șiretlicuri în interiorul țărilor sale – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Însă nu va fi posibil să transformi la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, să manipulezi voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus. El a adăugat că procese similare se observă în multe țări.

Declarațiile lui Putin vin în contextul în care Nicușor Dan a prezentat „raportul Georgescu”, care arată cum Rusia a influențat anularea alegerilor din România, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga.

Procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rezultatele anchetei privind anularea alegerilor prezidențiale 2024. El a afirmat că decizia a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, care a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială.

