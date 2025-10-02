Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că, în cadrul grupului de lucru pe securitate, a prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor să o citească în avion, la întoarcere. (...) Deci a existat interes” , a anunțat președintele.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă a discutat, la reuniunea Comunității Politice Europene, despre ,,raportul Georgescu”, adică datele furnizate de Parchetul General despre momentul alegerilor prezidențiale anulate.

„În primul rând, am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că or să o citească în avion, la întoarcere. Am și pentru dumneavoastră, dacă vreți, în limba română, același document. Deci a existat interes. Ca să rezum ce v-am spus de dimineață, noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum a ar fi spiritualitatea, Parchetul dovedind că publicitatea a fost făcută de Rusia”.

Securitatea europeană, pe agenda discuțiilor

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, totodată, la Copenhaga, despre Consiliul European, că a avut pe agenda tema securităţii europene, inclusiv Ucraina.

„Aici, cea mai mare parte a discuţiilor s-a concentrate pe acel plan de acţiune cu care Comisia Europeană a spus că va veni la Consiliul European informal de la Bruxelles, de peste trei săptămâni”, a precizat şeful statului, arătând că au fost contribuţii ale statelor, cum să fie acest plan de acţiune.

„Noi aveam nişte instrumente financiare, pentru moment, pentru apărare europeană şi acum ele trebuie integrate într-un plan de acţiune”, a mai spus Nicuşor Dan.

Despre Comitetul Politic European, şeful statului a spus că a început cum 4 ani şi reuneşte ţările din UE, ţările din Europa, care nu sunt membre ale Uniunii şi câteva instituţii europene.

„Aici a fost o discuţie despre securitatea europeană. Ca şi discuţia de ieri, de la Consiliu, cânt vorbim de securitate, vorbim şi despre ameninţări fizice dar vorbim şi de drone. Am avut nişte experienţe pe plan European, săptămânile care au trecut, vorbim de războiul hidrind, de dezinformare şi atacuri cibernetice”, a menţionat preşedintele.

Aderarea Republicii Moldova la UE

Preşedintele a mai spus că în cadrul Comitetului politic a avut loc ulterior un grup de lucru pe tematica drogurilor, care s-a finalizat cu o declaraţie comună pe care România a asemnat-o de asemenea, care, în esenţă, spune că este un fenomen care ne afectează pe toţi şi că ţările europene, din Uniune şi sau nu, trebuie să colaboreze pe trasee, pe informaţii, pe urmărirea banilor şi pe partea ştiinţifică a fenomenului, care sunt substanţele şi care sunt metodele medicale pe care le avem la dispoziţie.

„A fost de asemenea o discuţie, în urmă cu doi ani s-a constituit un grup de lucru restrâns pe Moldova, la care România este parte din momentul în care acest grup s-a constituit, în care doamna preşedinte ne-a prezentat tabloul societăţii în aceste alegeri parlamentare care au trecut, situaţia pe corelarea administrativă şi legislativă cu exigenţele Uniunii şi s-a discutat despre paşii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova în UE”, a menţionat Nicuşor Dan.

Preşedintele a anunţat că a avut o discuţie bilaterală cu prim-ministru Suediei, unde a discutat foarte mult de posibilităţile de colaborare în ceea ce priveşte industria de apărare şi, în general, de colaborarea pe securitate şi pe economie şi o discuţie cu prim-ministrul Armeniei.

Editor : C.A.