Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției, la propunerea UDMR (surse)

În loc să reducă numărul parlamentarilor la 300, potrivit referendumului din 2009, Coaliția a discutat o nouă variantă: o tăiere cu 10% din numărul total al senatorilor și deputaților. Potrivit informațiilor Digi24.ro, propunerea a venit chiar de la președintele UDMR Kelemen Hunor.

Coaliția de guvernare a discutat, cu tabelele pe masă, ce ar însemna o reducere cu 10% a numărului de parlamentari, în locul variantei înaintate inițial cu 300 de parlamentari în loc de 464 câți sunt în prezent. Surse din Coaliție susțin că propunerea a venit dinspre președintele UDMR, care considera „total inaccteptabil” scenariul inițial, și care ar dori actualizarea numărului de mandate la datele recensământului.

Aceleași surse susțin că noua variantă ar putea să se bucure de sprijinul tuturor partidelor de la guvernare și să treacă, însă o decizie urmează să fie luată săptămânile viitoare.

Promisiunea unui Parlament cu doar 300 de aleși, la mai bine de 15 ani după referendumul care cerea un Legislativ mai suplu, a fost reluată după ce Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, la începutul lunii, să susțină legea depusă de USR în acest sens, în luna mai. Astfel, subiectul a fost deschis în interiorul Coaliției, însă la acel moment UDMR ar fi amenințat cu ieșirea de la guvernare pentru că, în actuala formă, proiectul le-ar diminua considerabil numărul mandatelor.

