Live TV

Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției, la propunerea UDMR (surse)

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto. Inquam Photos / Octav Ganea

În loc să reducă numărul parlamentarilor la 300, potrivit referendumului din 2009, Coaliția a discutat o nouă variantă: o tăiere cu 10% din numărul total al senatorilor și deputaților. Potrivit informațiilor Digi24.ro, propunerea a venit chiar de la președintele UDMR Kelemen Hunor.

Coaliția de guvernare a discutat, cu tabelele pe masă, ce ar însemna o reducere cu 10% a numărului de parlamentari, în locul variantei înaintate inițial cu 300 de parlamentari în loc de 464 câți sunt în prezent. Surse din Coaliție susțin că propunerea a venit dinspre președintele UDMR, care considera „total inaccteptabil” scenariul inițial, și  care ar dori actualizarea numărului de mandate la datele recensământului. 

Aceleași surse susțin că noua variantă ar putea să se bucure de sprijinul tuturor partidelor de la guvernare și să treacă, însă o decizie urmează să fie luată săptămânile viitoare. 

Promisiunea unui Parlament cu doar 300 de aleși, la mai bine de 15 ani după referendumul care cerea un Legislativ mai suplu, a fost reluată după ce Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, la începutul lunii, să susțină legea depusă de USR în acest sens, în luna mai. Astfel, subiectul a fost deschis în interiorul Coaliției, însă la acel moment UDMR ar fi amenințat cu ieșirea de la guvernare pentru că, în actuala formă, proiectul le-ar diminua considerabil numărul mandatelor. 

Citește și: Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că Bolojan trebuie să le explice singur românilor dacă reforma pică (surse)

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
carrefour
2
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
3
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
Digi Sport
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Kremlinul, deranjat de „limbile străine de pe front”. Peskov: „Armata...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că...
Viktor Orban cu figura dezamagita
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile...
ilie bolojan
Guvernul a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind...
Ultimele știri
Bărbatul acuzat de uciderea lui Shinzo Abe a pledat vinovat. Motivul pentru care fostul premier japonez a fost asasinat
Microsoft a încheiat un acord cu OpenAI, prin care va avea o participație de 27% în cadrul companiei. Care este valoarea tranzacției
Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi. Un BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a depăşit pe linie continuă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu, cofondatoare a unui spital pentru copii, propusă vicepremier de Ilie Bolojan
lia savonea
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau al Parlamentului”
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027”
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre Sorin Grindeanu
sorin grindeanu face declaratii
PSD continuă să acuze Guvernul Bolojan, din care face parte, de „lipsă de empatie”. Grindeanu: „Nu poți să ai doar politici seci”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Grupa I de muncă. Lista completă a beneficiilor oferite de stat
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...