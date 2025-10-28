Live TV

Ora 14:00. Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce la ultima ședință PSD s-a supărat și a părăsit sala

Data actualizării: Data publicării:
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian Foto: Inquam Photos

Liderii Coaliției de guvernare au o nouă ședință, de la ora 14:00, pentru a discuta ce se întâmplă cu pensiile magistraților, după ce proiectul a fost respins de Curtea Constituțională. Subiectul a alimentat tensiunile dintre partide după ce PSD a chemat la discuții, separat, reprezentanții din Justiție și a propus varianta unui proiect de lege care ar permite magistraților o pensie mai mare față de varianta adoptată inițial de Guvern. 

La ultima ședință a Coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu a părăsit sala după ce a propus un grup de lucru care să se ocupe de noul proiect de lege, dar a fost refuzat. 

Ulterior, liderul interimar al PSD a organizat, separat de ceilalți lideri ai Coaliției, o întâlnire cu reprezentanții din Justiție. Grindeanu i-a chemat în biroul său de la Camera Deputaților pe președinta CSM, Elena Costache, președinta ÎCCJ, Lia Savonea, dar și pe procurorul General, Alex Florența și a subliniat că va susține formarea unui grup de lucru, coordonat de Parlament. În ședințele Coaliției, i se transmisese că grupul de lucru ar „îngropa subiectul patru luni”.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, PSD susține modificarea proiectului pensiilor magistraților, după cum urmează: pensiile să fie de 75% din ultimul salariu net, în loc de 70% cât prevedea varianta Guvernului, iar perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să fie de 15 ani, în loc de 10 ani. Practic, venituri mai mari la pensie față de cât propusese Ilie Bolojan inițial și o perioadă mai lungă de tranziție, ceea ce, spun social-democrații, i-ar convinge pe reprezentanții Justiției să nu mai conteste proiectul. 

Și președintele Nicușor Dan susținea o astfel de variantă. „Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, magistrații din România au muncit mult mai mult decât omologii lor din țări europene”, a declarat președintele la finalul lunii august.

Într-un interviu la Digi24, premierul Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru social-democrați, pe care i-a invitat să depună moțiune de cenzură dacă nu mai susțin Guvernul: „Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ceea ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură. Cea mai proastă situație este situația în care ești și la putere și încerci să fii și în opoziție”. 

Citește și: EXCLUSIV Tudorel Toader spune că reforma pensiilor magistraților poate trece de CCR: Modificările nu schimbă fundamental datele problemei

