Woodstock de Măciuca, Untold de Măciuca, Cenaclul Flacăra cu pastramă de oaie și champignons patriotice românești, cu balon cu aer cald, brățări de identificare și acces ca la all inclusive la bulgari, un fel de parc Disney pentru românii verzi. „Nunta de AUR” a României, cea mai mediatizată mondenitate din ultimii ani, a fost gândită după foarte machiavelice rețete de PR politic.

„George, fii Căpitanul nostru!”. Simion a negat de fiecare dată simpatiile față de Legiune și asemănarea până la identificare între scenariul nunții sale și cel de marketing politic folosit acum 100 de ani pentru nunta lui Zelea Codreanu.

Foarte posibil să fie adevărat, șeful AUR nu pare să-și piardă multă vreme prin biblioteci și nici în Google Search, dar cine l-a învățat să joace rolul de mire național și să-și aleagă mireasă cu nume neaoș, că doar nu se putea prezenta în fața Bisericii strămoșești cu o Alice sau o Rebeca, știe foarte bine cine a fost Căpitanul, și de ce și pentru ce trebuie să existe din nou, într-o nouă prezentare, cu mare priză pe Tik Tok și live perpetuu pe Facebook.

Nunta lui George Simion a rupt audiențele televiziunilor și pe cele social media. Plus participarea fizică la orice nuntă de politician din România. „George Simion a făcut la Măciuca ceva ce nu s-a mai văzut de la Unire”, spunea un nuntaș, fericit că a mâncat sarmale și pastramă și a jucat hora în Disney Land-ul personal al șefului AUR.

Sarmale făcute cu carne și varză românești, pastramă din oi mioritice, horă pe muzică tradițională, în haine tradiționale. Toată simbolistica, subliniată până la exasperare de mire, a fost despre românism, valorile tradiționale, ortodoxie, neam și țară, Dumnezeu și Biserică. Până și pătrunjelul a trebuit să fie smuls din pământul strămoșesc.

De ce nu puteau mesenii de la Măciuca să înghită mujdei cu usturoi din Olanda?

Pentru că festivalul de PR de la Măciuca trebuia să marcheze o respingere totală a tot ce este occidental. De ce nu s-a însurat Simion, ca alți șefi politici, în smoking, cu papion la gât, cu mireasa îmbrăcată în rochie Versace, cu party într-un club de fițe din București, cu somon fume la masă, creveți și rață cu portocale?

Pentru că obiceiurile împrumutate din Vest ne-au pervertit, ne-au îndepărtat de la valorile tradiționale, de patriotism și tot restul cuvintelor pompoase și goale care umflă piepturile membrilor și simpatizanților AUR, și nu doar.

Legătura AUR cu noul legionarism este cunoscută pentru cei care știu cum s-a construit partidul lui Simion, pe scheletul galeriilor de fotbal unde trăiește și prosperă neo-legionarismul. Sprijinit din umbră de o parte din înaltele fețe bisericești care încurajează de ani buni fenomenul în câteva mânăstiri celebre din Moldova. Încurajat de ambasadorii lui Kirill, care, înainte de războiul din Ucraina, făceau dese vizite în România, sub pretexte de schimburi culturale și realizări de documentare despre spiritualitatea ruso-română. De altfel, Biserica a fost prezentă prin vedeta Teodosie și a dat dezlegare pentru ca slujba să poată fi făcută la spa-ul din Măciuca.

De ce trebuia să facă Simion nuntă cu zece mii de oameni, aduși de peste tot, mai ales din Diaspora? E un act politic, a declarat chiar mirele.

Unu la mână, pentru că poporul are nevoie de pâine și circ. Rețeta veșnică a succesului. Când țara o duce rău, e nevoie și de momente de bucurie, Căpitanul să ne bucure cu prezența lui de om simplu, dintre noi, să ne lase să stăm cu el la masă, să ne dea sarmale și bulz, și noi mergem acasă și povestim de-acum și până la alegeri ce frumos a fost la nunta la George Simion și ce om bun și „de-al nostru” este el. Spunea Viorel Hrebenciuc în vremea în care făcea strategiile politice pentru PSD că cea mai bună metodă de comunicare în masă este bârfa. „Dacă vrei să faci campanie de succes într-un sat, te duci la cârciumă și vorbești cu oamenii de acolo. În trei zile tot satul va ști în amănunt ce ce ai zis, ce ai promis și ce vei face”. Cum a fost la nunta lui Cutare, ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut, pe cine am văzut, cum era mirele, cum era mireasa, ce am mâncat, ce am băut, este una dintre discuțiile preferate ale românilor cu rudele, vecinii, prietenii, colegii de serviciu. Multiplicăm nuntașii de la Măciuca cu zecile de mii de conturi de social media aferente și anticipăm ce eficiență a avut strategia lui Simion.

Și doi la mână, pentru că războiul din Ucraina le-a încurcat socotelile strategilor din spatele lui Simion. Marele miting programat în București și care i-a costat foarte mulți bani pe cei de la AUR a fost complet eclipsat de invazia Rusiei în Ucraina. Și apoi, timp de 6 luni, Simion și subalternii au fost constrânși de același război să nu mai vorbească de rău UE și NATO și Vestul, pentru că exista riscul să fie asociați cu propaganda Rusiei. Care este promovată masiv pe rețele AUR din social media, dar de care șefii de la București s-au ferit, oficial, pentru a nu deveni și mai nefrecventabili decât sunt.

Este mai mult decât evident că Simion este pregătit pentru prezidențialele din 2024, și că cei care îi gândesc scenariile se îndreaptă spre exploatarea divizării dintre România care se uită spre Vest și România cealaltă, care visează barză, viezure, brânză, mânz, România nostalgică și care își pune nefericirile pe seama sexomarxiștilor occidentali.

A încercat și Liviu Dragnea același scenariu, când umbla prin țară și plângea de mila roșiilor și usturoiului românești, și voia RoExit. E un scenariu de coșmar, pentru că exploatarea fricilor societății funcționează întotdeauna, mai ales când avem la granițe un război, când Rusia investește masiv în propagandă și în idioții utili, și mai ales când, probabil, vine o criză economică, și portofelul gol este fără greș mai sensibil la populism și răcnete patriotarde.

Întrebarea este ce anticorpi avem pentru coșmarul de la Măciuca? E doar o petrecere amuzantă cu „ceilalți români”, pe seama căreia facem glume pe Facebook sau la bere cu prietenii de aceeași orientare geo-politică? E mai bine să o ignorăm?

Ceea ce s-a numit „fenomenul AUR” după alegeri a devenit fenomen fără ca noi să știm, și ignorat fiind de media și de analiști. S-a construit în subterane și a crescut în rețele de social media inaccesibile sau luate în râs de majoritatea noastră. Poate că anticorpii ar trebui să vină exact din cunoaștere și devoalare. Să înțelegem despre ce a fost de fapt, nunta de la Măciuca, și să spunem mai departe. O contra-bârfă.