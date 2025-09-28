Oana Ţoiu s-a întâlnit cu secretarul general ONU, Antonio Guterres. „Am avut o discuţie consistentă”

România rămâne un partener „activ” al ONU în promovarea păcii, securităţii şi dezvoltării durabile, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu secretarul general al organizaţiei, Antonio Guterres.

Oana Țoiu și Antonio Guterres au avut o întâlnire în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Naţiunilor Unite care are loc la New York.

„Am avut o discuţie consistentă cu Secretarul General al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres. (...) Dialogul a inclus evoluţiile regionale în contextul războiului din Ucraina şi iniţiativele globale conduse de ONU în domeniul reglementării şi utilizării sigure a Inteligenţei Artificiale”, a scris Oana Ţoiu duminică, într-un mesaj pe Facebook.

Ea a precizat că a confirmat sprijinul „ferm” al României pentru o Organizaţie a Naţiunilor Unite mai eficientă şi angajamentul ţării noastre pentru consolidarea ordinii internaţionale bazate pe reguli.

„România rămâne un partener activ al ONU în promovarea păcii, securităţii şi dezvoltării durabile”, a punctat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

