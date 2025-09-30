Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat marți, într-o intervenție la Digi24, că instituțiile statului au devenit „o atracție pentru pilele politice”. Oficialul reclamă faptul că la stat au fost parașutați tot felul de oameni, iar singurul criteriu „a fost cel politic”.

Eugen Rădulescu a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că „se vorbea la un moment dat despre ideea de a desființa ANAF-ul și a-l înființa din nou cu condiția ca să fie angajați oameni care să muncească acolo, oameni care să-și facă treaba”.

Acesta a declarat că „într-o vreme se spunea că nu se angajează oamenii în sectorul public pentru că salariile sunt prea mici”. Rădulescu afirmă că acum sunt salariile foarte mari în sectorul public și „a devenit o atracție pentru pilele politice”.

El a mai spus că „în loc să ajungă acolo oamenii care se pricep la ceva, ajung parașutați pe criterii politice, care habar n-au despre ce este vorba acolo”.

Întrebat dacă ar trebui desființat și reînființat ANAF, acesta a punctat că nu este un domeniu la care se pricepe, însă „ce trebuie făcut este ca ANAF-ul să-și facă treaba”. „Nu se poate să ai zeci de miliarde de lei neîncasați într-un singur an și tu să continui să stai liniștit acolo”.

Citește și: EXCLUSIV În ce condiții ar putea scădea ratele calculate în funcție de IRCC. Oficial BNR: „Trebuie să fim realiști”

Editor : C.S.