Olguţa Vasilescu, despre refuzul preşedintelui: Care-i noutatea? Bineînţeles că ne aşteptam

Preşedintele Iohannis nu face altceva decât să încalce legislaţia și deciziile CCR, motiv pentru care guvernul a anunțat deja că mâine va sesiza din nou Curtea Constituţională, a declarat la Digi24 Olguţa Vasilescu, care a adăugat că se aştepta la cel de-al treilea refuz al şefului statului.

„A fost o ultimă încercare a premierului, înainte de a atacă la CCR, fiind sesizat un conflict instituţional. Am văzut motivarea de dată trecută. Iohannis a invocat articole de lege care nu sunt în sprijinul lui, pentru că niciunul nu încălcăm acele articole, e vorba de mine și de Drăghici. Ar trebui să fim cetățeni români și suntem, să avem domiciliul în România și îl avem, să nu avem condamnare definitivă și nu avem, să nu avem nicio incompatibilitate și nu avem.

Acestea sunt articolele invocate de Iohannis în cazul nostru. Niciunul dintre ele nu ne e aplicabil, în sensul că am încalcă vreun articol. De aceea am și făcut un ultim demers, ne-am pus cărțile de identitate în dosarul trimis la Cotroceni, CV-ul, din care să rezulte că nu încălcăm nicio lege. E clar că Iohannis insistă să încalce în picioare o decizie a CCR, care prevede clar că prima dată poate refuză pe indiferent ce motive vrea de oportunitate, dar că a doua oară nu are voie să refuze decât pe legalitate. Legalitatea ar presupune cele patru motive amintite mai devreme. Îndeplinim foarte clar aceste condiţii de legalitate.

Preşedintele Iohannis nu face altceva decât să încalce legislaţia și deciziile CCR, motiv pentru care guvernul a anunțat deja că mâine va sesiza din nou Curtea Constituţională. Nu înțelegem ce înseamnă persoana potrivită pentru posturile respective, convingătoare. Poate că Iohannis ne dă și o listă cu ministere care au voie să fie în continuare și atunci am constatat că, în afară că încalcă deciziile CCR, vrea să preia și prerogativele coaliției de guvernământ și ale partidului care a câștigat alegerile. Deocamdată, miniştrii îi propune guvernul format din partidele câștigătoare. Când o să câștige PNL alegerile și să o aibă Iohannis un cuvânt de spus în ceea ce priveşte miniştrii, o să fie altă situaţşie. Deocamdată suntem în această paradigmă”, a declarat Olguţa Vasilescu, la Jurnalul de Seară.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni seară, că în cursul acestei săptămâni va respinge din nou propunerile de miniştri transmise a treia oară de Guvern pentru Transporturi (Mircea Drăghici) şi Dezvoltare Regională (Olguţa Vasilescu).

”Aceste două propuneri vor fi refuzate în cursul acestei săptămâni. Într-o zi-două vor fi reexaminte documentele şi expediate la guvern. Motivele o să le citiţi când o să vedeţi scrisorile”, a declarat preşedintele Iohannis.

El a spus că recomandă Guvernului să studieze motivele de refuz.

Întrebat cum vede rezolvarea acesui blocaj, preşedintele a răspuns: „Rezolvarea este foarte simplă. Nu are decât partea guvernamentală să citească cu atenţie legislaţia invocată de mine, iar PSD n-are decât să vină cu nişte propuneri care mă conving că ministerele vor fi bine conduse”.

Joi, premierul Viorica Dăncilă i-a propus din nou pe Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici pentru funcţiile de miniştri ai Transporturilor şi Dezvoltării Regionale, considerând că aceste propuneri respectă toate condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile organice aplicabile.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi premierului Viorica Dăncilă două scrisori în care motivează respingerea nominalizărilor de miniştri pentru ministerele Transporturilor şi Dezvoltării. În cazul nominalizării lui Ilan Laufer la Dezvoltare sunt invocate condiţiile pentru ocuparea funcţiei de membru al Guvernului, iar în cel al Liei Olguţa Vailescu la Transporturi lipsa de experienţă, în timp ce nominalizare acesteia la Dezvoltare şi a lui Mircea Drăghici la Transporturi "nu fac dovada îndeplinirii condiţiilor de legalitate astfel încât să li se poată da curs".

Etichete:

,

,

,

,