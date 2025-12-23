Ora 15:00. Noii miniştri ai Apărării şi Economiei depun jurământul la Palatul Cotroceni. Ce se întâmplă cu Ministerul Educației

Noii miniştri ai Apărării şi Economiei, Radu Miruță și Irineu Darău, depun jurământul la Palatul Cotroceni marți, de la ora 15.00, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Pentru funcția de ministru al Educației, în urma demisiei lui Daniel David, încă este așteptată o nominalizare.

Conducerea USR i-a nominalizat pe Radu Miruță să preia Ministerul Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu, și pe Irineu Darău la Ministerul Economiei. Întrebat ce părere are despre propunerile formațiunii, președintele Nicușor Dan a declarat că are încredere în aceștia și că USR l-a consultat înainte cu privire la numele viitorilor miniștri.

Radu Miruţă, actual ministru al Economiei, a preluat şi interimatul la Apărare, după ce colegul său de partid Ionuţ Moşteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de studiile sale universitare.

Conform USR, propunerea lui Radu Miruţă pentru Ministerul Apărării este una firească „având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar şi în contextul implicării sale directe şi consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacţiune între Ministerul Apărării şi industria naţională de apărare de la Ministerul Economiei”.

Irineu Darău, propus pentru funcţia de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, este de profesie informatician, senator de Brașov la al doilea mandat și deține o firmă în Franța.

Ministrul Educației a demisionat

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat luni demisia din Guvern. Acesta a refuzat în ultima vreme să mai facă reduceri de fonduri de la Educaţie, aşa cum a solicitat premierul tuturor ministerelor şi tuturor domeniilor. Ministrul a explicat că Educaţia şi Cercetarea au redus fonduri în primul val al măsurilor luate pentru reducerea deficitului şi nu va accepta noi tăieri. Întrebat, duminică seară, la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, Daniel David a afirmat că este „un lucru la care se gândeşte în aceste zile”.

„Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă”, a scris Daniel David pe blogul său, luni seară.

Potrivit informațiilor Digi24, odată cu depunerea jurământului de învestitură a miniștrilor Apărării și Economiei, era așteptată și învestirea noului ministru al Educației. Favorit pentru preluarea funcției ar fi fost Marilen Pirtea, rector al Univeristății de Vest Timișoara și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan în prezent, însă Guvernul nu a venit momentan cu o nominalizare.

Marilen Pirtea a confirmat, pentru Agerpres, că i s-a propus să preia Ministerul Educației, însă a declarat că va lua o decizie după sărbători.

