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Nicușor Dan face anunțul momentului de la ora 18:00, după negocierile pentru formarea noului guvern

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Foto: Nicușor Dan X

Preşedintele Nicuşor Dan susţine, miercuri o declaraţie de presă, la finalul discuţiilor premierului desemnat Eugen Tomac cu partidele din Parlament. Tomac a declarat că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, menţionând că, în cazurile unde există nemulţumiri privind propunerile de miniştri, este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate „de toată lumea”.

În ultimele zile, Tomac a avut mai multe runde de consultări cu liderii partidelor și cu parlamentarii neafiliați, în încercarea de a obține susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru a merge mai departe cu învestirea în Parlament. Potrivit informațiilor Digi24, discuția cu președintele Nicușor Dan a venit după finalizarea acestor consultări politice, în cadrul cărora sunt analizate atât șansele unei majorități, cât și structura viitorului Executiv.

Tomac a declarat miercuri dimineață că lucrează la definitivarea listei de miniștri și la conturarea programului de guvernare, documente care ar urma să fie prezentate Parlamentului până la finalul săptămânii, astfel încât săptămâna viitoare să poată fi supuse votului de încredere.

Între timp, social-democrații nu vor să lase impresia că sunt singurii care îl susțin pe Tomac. Este motivul pentru care PSD nu va vota la unison viitorul Guvern, dacă PNL și USR nu dau semnale că îl vor susține și ei în Parlament, au declarat surse din conducerea partidului pentru Digi24.ro.

Conducerea PSD analizează două variante în cazul în care PNL și USR nu vor susține în Parlament Guvernul propus de Eugen Tomac, au declarat surse din partid. Prima opțiune ar fi ca social-democrații să nu voteze nici ei viitorul Cabinet, iar a doua presupune un vot la liber, astfel încât fiecare parlamentar PSD să decidă individual cum votează.

Editor : C.A.

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