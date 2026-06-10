PSD nu va vota Guvernul Tomac dacă nici PNL și nici USR nu vor susține viitorul Cabinet. Ce strategie au social-democrații (surse)

Social-democrații nu vor să lase impresia că sunt singurii care îl susțin pe Tomac. Este motivul pentru care PSD nu va vota la unison viitorul Guvern, dacă PNL și USR nu dau semnale că îl vor susține și ei în Parlament, au declarat surse din conducerea partidului pentru Digi24.ro.

Conducerea PSD analizează două variante în cazul în care PNL și USR nu vor susține în Parlament Guvernul propus de Eugen Tomac, au declarat surse din partid. Prima opțiune ar fi ca social-democrații să nu voteze nici ei viitorul Cabinet, iar a doua presupune un vot la liber, astfel încât fiecare parlamentar PSD să decidă individual cum votează.

Indiferent de variantă, PSD nu vrea să arate sprijin total pentru viitorul Cabinet, dacă niciuna dintre formațiune fostei Coaliții de guvernare nu îl va susține pe Tomac.

În acest moment, calculele politice înclină mai mult spre scenariul unei noi nominalizări pentru funcția de premier, susțin aceleași surse. Așa cum Digi24 a scris anterior, după un eventual eșec al lui Eugen Tomac la votul din Parlament, președintele ia în calcul să vină tot cu un nume din afara partidelor, cu profil tehnocrat. În cărți sunt Radu Burnete, consilierul președintelui, și actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare.

În plus, ideea unui „Guvern tehnic” nu va mai fi menținută, pentru că la a doua nominalizare calculele se fac pentru miniștri numiți politic, iar șeful statului ar vrea consens din partea acelorași partide - PSD, PNL, USR și UDMR.

Fiind a doua propunere de prim-ministru, amenințarea alegerilor anticipate i-ar putea determina pe parlamentari să voteze cu majoritate un astfel de Cabinet. Totul depinde, însă, dacă USR și PNL își vor menține deciziile privind ruperea definitivă de PSD.

Eugen Tomac urmează să trimită lista miniștrilor, dar și programul de guvernare, către partidele politice în această seară. Ulterior, până vineri, premierul desemnat urmează să trimită către Parlament componența viitorului Guvern, iar săptămâna viitoare să se prezinte pentru votul de încredere în fața aleșilor.

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