Exclusiv Orban afirmă că președintele Dan vrea „cât mai repede” alegeri în București: „Partidele din Coaliție trebuie să ajungă la un acord”

Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Nicușor Dan și Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat miercuri, în direct la Digi24, că președintele Nicușor Dan susține ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc „cât mai repede”. El a afirmat că „fiecare formațiune politică are dreptul să hotărască cum participă”, însă este important să se ajungă la un acord politic „astfel încât campania să nu se transforme într-un război”.

Ludovic Orban a declarat că președintele Nicușor Dan spune că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să aibă loc „cât mai repede”.

„Atât președintele Nicușor Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege. Legea spune clar că este un termen în care Guvernul trebuie să hotărască data. Deja este depășit termenul respectiv”, a afirmat el. 

Orban a declarat că, în opinia sa, „fiecare partid politic are dreptul, autonomia de a decide cum să abordeze situația”. 

„Nu poți să spui că rupi Coaliția dacă alte partide se hotărăsc să meargă pe un candidat comun. Asta este deja o afectare a libertății cetățenilor care compun formațiunile politice cu care ești partener la protocolul de funcționare al Coaliției”, a punctat el.

Acesta a mai spus că „fiecare formațiune politică are dreptul să hotărască cum participă în aceste alegeri”.

„Ce este important este ca partidele din Coaliție să ajungă la o înțelegere, la un fel de acord politic, indiferent că este scris sau nescris, cu privire la modul de derulare a campaniei, astfel încât campania să nu se transforme într-un război între candidații partidelor din Coaliție care să afecteze funcționarea”, a mai adăugat Orban. 

Citește și: EXCLUSIV Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”

