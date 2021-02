Orban, despre gratuitatea călătoriilor cu trenul pentru studenți: Informația prezentată nu e conformă cu ce am discutat în coaliție

Ludovic Orban a vorbit miercuri despre gratuitatea călătoriilor cu trenul pentru studenți. Liderul PNL spune că poate nu a fost „destul de clar” și s-a înțeles altceva. „Nu s-a luat nicio decizie. Din păcate a fost transmisă public informația, dar, nu înseamnă că nu permitem în continuare deplasare către facultate”, a spus președintele Camerei Deputaților.

Ludovic Orban: Am văzut că a fost prezentată și informația, pe care am prezentat-o, referitoare la gratuitatea pentru călătoriile studenților, într-un mod care nu e conform cu ceea ce am discutat noi.

Se va menține gratuitate pentru studenți, dar se va menține pe ruta dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde efectuează studiile. Nu se renunță la gratuitatea pentru transportul către facultate și de la facultate către casă.

De asemenea, vor beneficia în continuare de niște reduceri ale cuantumului calatoriilor de care au beneficiat.

Nu s-a luat nicio decizie (...) Din păcate a fost transmisă public informația, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar, nu înseamnă că nu permitem în continuare deplasare către facultate.

Dan Barna: Studenții vor avea 50% gratuitate la călătoriile cu trenul

„În momentul de față, propunerea este ca studenții să aibă gratuitate de 50% pe toată perioada anului, nu doar în perioada anului școlar. Este un lucru care se găsește la momentul de față în abordarea bugetară”, a spus Dan Barna.

Președintele PNL, Ludovic Orban, anunțase luni că se discută o propunere ca studenții să nu mai poată călători gratuit cu trenul peste tot, iar gratuitatea să fie limitată.

De asemenea, premierul Florin Cîțu a spus că o posibilă măsură de limitare a cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 2021 ar fi reducerea subvenției pentru transportul studenților.

Studenții au criticat însă acest lucru și au cerut Guvernului să nu elimine această facilitate pentru studenți.

Ludovic Orban. Inquam Photos / Octav Ganea

Editor : Liviu Cojan