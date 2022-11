Parlamentarii de Tulcea despre reintroducerea lupilor în Munții Măcinului. “Sunt mame singure cu copii, nu știu dacă lupul e binevenit"

Opoziția din Parlament își face griji cu privire la reintroducerea lupilor în Rezervația Munții Măcinului. Iar partidele de la Putere dau asigurări că oamenii din zonă nu sunt în pericol. Digi24.ro a stat de vorbă cu parlamentarii de Tulcea pentru a comenta decizia luată vineri de Consiliul ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Măcinului privind reintroducerea a șase exemplare de lup în parc.

Costel Vicol este senator de Tulcea din partea USR. Adică de la Opoziție. El nu vede cu ochi buni decizia specialiștilor de reintroducere a lupilor în Parcul Național Munții Măcinului, care, în opinia sa, ar putea reprezenta un pericol pentru turiști. “În Munții Măcinului, până pe vârful muntelui, știți că există un traseu turistic foarte populat, nu doar în weekend, ci și în cursul săptămânii. Vin foarte mulți turiști din Brăila, Galați și din țară, se organizează și competiții de bicicletă. Și introducerea lupilor nu știu dacă nu ar putea să reducă numărul de turiști. Sunt foarte mulți copii, mame singure cu copii, nu știu dacă lupul într-o zonă populată e binevenit… Nici în Delta Dunării nu știu dacă e…”, susține senatorul Vicol pentru Digi24.ro

După părerea sa, nu ține argumentul adus de specialiști cum că prin aducerea lupilor se va controla populația șacalilor, un alt pericol în zona județului Tulcea. Costel Vicol spune că exemplarele de lupi au fost înlăturate din zona Deltei prin anii 70, “datorită pagubelor pe care le făceau”.

“Eu am fost în vara asta în toată Delta, și la Crișan, și la Caraorman, doar să văd șacalul. Am pierdut nopți întregi să văd șacalul. Și nu l-am văzut. Cu toate că guvernatorul sau primarul mi-au arătat diverse filmulețe cu șacali care mâncau un vițel care ieșea dintr-o vacă. Nu știu dacă era în România sau nu. Nu știu de unde era filmarea respectivă, însă eu am mers să văd personal șacalul ăla și cât de mult a stricat. Nu l-am văzut nici ziua, nici noaptea. Iar localnicii spun că, într-adevăr, ar fi niște urme de șacal, însă ei s-au protejat cu anumite cutiuțe, cutii și lumini care se aprind la senzorii de mișcare. Oamenii și-au protejat cumva gospodăriile. Iar animalele care sunt libere, ați văzut că în Deltă toate animalele sunt libere, că sunt vaci, oi, nu au unde să se ducă, zonele lor sunt delimitate de întinderi de apă. Nu prea au fost pierderi. S-a mai întâmplat să intre șacali în curți și să mănânce știu eu ce legume. Dar cam atât”.

Senatorul Vicol știe că “lupul nu stă într-un loc, el parcurge distanțe foarte mari zilnic, iar copii și turiștii din zonă ar putea fi puși în pericol”. Tocmai de aceea, el oferă pilda șoricelului. “Era cândva o poveste cu șoricelul. Ca să scape de șoricel, a adus pisica. Ca să scape de pisică,a adus câinele. Ca să scape de câine, a adus nu-știu-ce lup. Și până la urmă a spus că tot șoricelul era mai bun”.

Liberalii dau asigurări că lupii vor găsi hrană din belșug fără să înceapă să atace și gospodăriile.

De partea cealaltă, parlamentarii PNL, adică de la Putere, salută decizia specialiștilor în cazul introducerii lupilor în Munții Măcinului. George Șișcu, deputat liberal, este convins că “trebuie ținută în frâu înmulțirea șacalilor din zonă” pentru că “sunt 300-400 de exemplare de șacal”, iar vânătoarea de șacali nu este o soluție. “Specialiștii au decis introducerea și monitorizarea strictă a unor exemplare de lup. Vor fi monitorizați cu niște coliere, colare, nu știu cum le spune, astfel încât să nu afecteze gospodăriile și animalele domestice. Dar zona este foarte vastă acolo și lupii vor găsi hrană din belșug fără să înceapă să atace și gospodăriile. Ideea a fost pentru ținerea în frâu a înmulțirii șacalilor, un animal extrem de dăunător în zona noastră. Face ravagii în zona Dobrogei”, afirmă deputatul Șișcu pentru Digi24.ro.

Întrebat dacă tulcenii ar trebui să-și facă griji cu privire la reapariția lupilor în zonă, George Șișcu nu e foarte convingător: “Nu. Pentru că nu este un pericol în faza asta. Când va deveni, dacă va deveni (un pericol - nr), se poate limita accesul lor în zonele populate cu niște garduri electrice nu pe distanțe foarte lungi. Și lupul nu se înmulțește așa de mult ca șacalul. Deci nu cred să aibă probleme oamenii sau gospodăriile locuitorilor din zonă. Ei vor fi foarte bine monitorizați”.

Michael Gudu, deputat PNL de Tulcea, e ceva mai sigur decât colegul său: “Oamenii nu ar trebui să-și facă griji pentru că nu vor intra în același domeniu al rezervației cu lupii. Nu vor interacționa cu lupii”.

Senator AUR despre aducerea lupilor: “Până se adaptează, e posibil să atace orice”

În opinia senatorului de Tulcea Valentin Rică Cioromelea, din partea AUR, problema cu aducerea lupior nu ține neapărat de Măcin, ci de Delta Dunării. “Problemele mari nu sunt la Măcin. Problemele mari sunt în Deltă. Începând cu cea mai estică localitate, hai să zicem de la Sulina încoace, chiar și în zonele populate, sunt probleme mari cu șacalii. De doi ani tot spunem. Am făcut intervenții și pe lângă ministrul Mediului. S-a hotărât extragerea lor, dar prin campanii nu foarte agresive de extragere a lor. Sunt foarte costisitoare aceste extrageri. Extragerile însemnând, practic, vânătoarea șacalilor din zonă. Dușmanul lor natural era lupul. Dar prin dispariția lupilor, nu doar că numărul șacalillor s-a dublat. Poate chiar triplat sau cvadrublat. Șacalii sunt cu adevărat un pericol și pentru animalele din gospodării și pentru oameni”, afirmă senatorul Cioromelea.

Întrebat și el dacă e de părere că lupii în zona Măcinului ar putea reprezenta o problemă pentru locuitorii din zonă, senatorul Rică Cioromelea ne-a declarat: “Nu. Nu cred că ar fi un pericol așa de mare pentru că lupii nu vizează oamenii sau stânele. Nu, nu cred. Și înainte omul trăia cu lupul. Pădurile și dealurile Dobrogei, începînd cu Măcin și terminând cu zona Deltei erau lupi și nu erau probleme. Nu atacau. Decât sporadic. Pentru exterminarea șacalilor și pentru liniștea oamenilor ar fi bine înmulțirea lupilor pe calea asta naturală. Dacă îi iei să-i imporți și să-i exporți ar fi o problemă. Pentru că până se adaptează e posibil să atace orice”.

Membrii Consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Măcinului (PNMM) au decis, vineri, în timpul unei şedinţe, reintroducerea speciei de lup în parc şi dublarea cel puţin a suprafeţelor strict protejate, aşa încât pe circa 75% din teritoriul parcului să fie interzise activităţile umane. Directorul general al Administraţiei PNMM, Viorel Roşca, a declarat, pentru Agerpres, că decizia de reintroducere în parc a lupului, specie protejată la nivel european, a fost luată în baza unei evaluări prezentate de specialişti români şi olandezi ai fundaţiei Rewilding Europe şi că, odată cu această specie, vor fi introduse şi exemplare de cerb carpatin şi lopătar. „Se introduce o haită cu cinci, şase indivizi, din care obligatoriu o femelă alfa care va desemna masculul alfa. Va fi o monitorizare permanentă să vedem dacă spaţiul pe care-l asigură şi componenta faunistică de sub specia cheie, lupul, sunt suficiente. Pentru asta va trebui să aducem nu doar lupul, ci să fim atenţi şi la competitori, iar şacalul este competitorul principal. Dorinţa noastră nu e de a-l elimina, ci să-i fie inhibat instinctul de a se reproduce, astfel încât controlul să fie deţinut de lup”, a menţionat directorul Roşca. Exemplarele de lup vor fi aduse din zona Vrancei şi vor fi monitorizate doi ani.